La nouvelle éco : Cocorico, un bar-restaurant avec deux terrains de pétanque va ouvrir à Brest

Un bar-restaurant d'un nouveau genre ouvrira à l'automne à Brest. En plus du poulet-frites et des bières, les consommateurs y trouveront deux pistes de pétanque, pour jouer aux boules à l'apéritif avec ses amis ou ses voisins de table.

Boire une bière tout en disputant une partie de pétanque, le tout en intérieur, ce sera bientôt possible à Brest. D'ici l'automne, un nouvel établissement va voir le jour sur le port de commerce. Cocorico, un bar-restaurant qui cultive "l'art de vivre à la française" comme le précise son fondateur David Castro, comportera deux pistes de pétanque au pied des tables.

L'objectif du patron, qui est aussi à la tête du "Jardin d'hiver" à Brest : ""créer un lieu où tout le monde se sent bien, et peut se rencontrer. On pourra y venir boire une bière entre collègues après le travail, ou manger un poulet-frites à midi en famille". En plus des terrains de pétanque, le Cocorico proposera des tables de billard et de baby-foot.

"Tout le monde a envie de sortir"

David Castro, lui-même passionné de pétanque, veut en faire un lieu "de rencontres, d'échanges, où on pourra jouer aux boules avec son voisin de table".

Ouvrir un bar-restaurant dans le contexte sanitaire et économique actuel lui a fait "un peu peur, mais moins que si je l'avais fait il y a un an ! Tout le monde a envie de sortir, de voir du monde après six mois ou plus de restrictions. C'est dans ce genre de période qu'il faut avoir de l'audace", pense l'entrepreneur.

Avant l'ouverture, l'heure est au recrutement. Le Cocorico recherche un directeur d'établissement dans un premier temps, puis une quinzaine d'employés au service et à la cuisine.