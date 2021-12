La nouvelle éco : "Colette à la campagne", des serviettes lotoises et familiales

Près de Saint-Céré (Lot), Dominique Foly et ses deux filles ont lancé leur marque, "Colette à la campagne" autour de serviettes en coton et d'une gamme de produits dits surcyclés. C'est Dominique qui coud dans son atelier et aimerait trouver des boutiques de revente en Occitanie.