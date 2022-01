La nouvelle éco : Coliscontrol, la solution toulousaine pour des livraisons à prix cassés

La jeune entreprise se propose de livrer vos colis plus ou moins volumineux à prix cassés. En échange, elle colle une étiquette sur le colis, et engrange des données sur le coût environnemental de l'emballage. Coliscontrol lève 7 millions d'euros en 2022 pour continuer son développement.

Le modèle économique de Coliscontrol tient dans une carte. Une carte RFID (radio-identification), pour mémoriser et récupérer des données, que la jeune entreprise toulousaine joint à chaque livraison. Ces données, en l'occurrence, concernent l'impact environnemental de l'emballage (plus ou moins écolo).

Un "colis-score" de A à D qui, en fonction de l'empaquetage et de la longueur du trajet, détermine le prix de la course. Et c'est grâce à cette valorisation du produit que Coliscontrol peut proposer des tarifs à prix cassés, à partir de 9,95 euros pour une livraison. Et toutes les livraisons (ou presque) sont envisageables. Du petit colis au réfrigérateur, de la livraison classique au drive de magasin, qu'un livreur récupère pour vous.

Après avoir débuté à Toulouse, Coliscontrol propose aussi ses services à Rodez, Montauban, Perpignan, Montpellier et Bordeaux. Et la société veut s'agrandir. En 2022, elle lève 7 millions d'euros (sur 24 mois) pour poursuivre son développement explique Thomas Vaison, le chargé de communication. "Nous voulons doubler notre équipe interne" détaille-t-il. Il précise aussi que Coliscontrol compte proposer en 2022 sur "la livraison d'objets volumineux à la demande" et "envisage la livraison en moins d'une heure". Tout comme des "cross dockings" installés d'ici la fin de l'année. "Des boîtes aux lettres privées où le client peut aller chercher son colis en autonomie", détaille Thomas Vaison.