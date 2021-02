La nouvelle éco : A Colmar des chefs offrent 100 repas par jour pendant un mois aux étudiants

Alors que les étudiants sont durement touchés par l'épidémie de Covid-19 et qu'ils se sentent abandonnés. A Colmar, des restaurateurs et des chefs étoilés leur offrent 100 repas (un plat et un dessert) pendant un mois.

L'initiative vient de deux amies originaires de Ribeauvillé, l'une d'entre elle est mère d'une étudiante à Strasbourg, elles ont voulu monter une chaîne de solidarité en direction des jeunes et ça a bien fonctionné. Au total, ce seront 1.600 repas qui seront distribués.

Des chefs étoilés et des restaurateurs cuisinent pour les étudiants

Pour bénéficier de cette initiative, il faut-être étudiant (se munir de sa carte) à Colmar et s'inscrire sur la page Facebook du Café Rapp de Colmar, partenaire de cette opération. Parmi les chefs qui seront en cuisine pour les étudiants, il y a Olivier Nasti du Chambard à Kaysersberg, Marc Haeberlin de l'Auberge de l'Ill, ou encore Julien Binz d'Ammerschwihr.

Les boulangers de Ribeauvillé fournissent le pain qui accompagne le repas, l'UMIH68 qui regroupe les restaurateurs du Haut-Rhin s'occupe de la marchandise.

Les premiers étudiants ont récupéré des repas © Radio France - Guillaume Chhum

Les étudiants sont ravis : "ça nous change des pâtes et du riz. C'est une occasion de bien manger Cela montre qu'on nous oublie pas et c'est une bonne chose, au moins on ne se sent pas abandonné" lancent des jeunes venus récupérer les repas. C'est aussi une occasion de sortir de chez eux, oublier les cours devant les ordinateurs et de faire de nouvelles connaissances.

Bien manger, c'est aussi bon pour le moral.

