La nouvelle éco : comment Aérométal a réussi à limiter la casse ?

Aérométal fait partie de ces entreprises qui travaillent dans des niches. Créée en 1993, la société basée à Gergy près de Chalon-sur-Saône s'est spécialisée dans le recyclage des métaux dits nobles comme le chrome, le nickel ou encore le cobalt. Ses principaux fournisseurs se trouvent dans les secteurs de l'aéronautique, le médical, le nucléaire ou encore la pétrochimie. "A cause de la pandémie et avec un secteur comme l'aéronautique quasi à l'arrêt depuis maintenant un an, nous avons perdu 25 % de notre activité", note Clarisse Maillet, la directrice d'Aérométal.

L'entreprise Aérométal est basée depuis 1993 à Gergy près de Chalon-sur-Saône - DR

Une forte dépendance aux cours des matières premières

Heureusement, la crise sanitaire a aussi eu comme conséquence d'augmenter le cours des matières premières comme le nickel, ce qui d'une certaine manière a compenser la perte de chiffre d'affaire de la société. Aérométal réussi à revendre ses métaux valorisés à un bon prix. Même si le chiffre d'affaire fluctue entre 8 et 10 millions d'euros, la société a réussi à garder ses seize salariés, à ne pas avoir recours à du chômage partiel ni au plan d'aide de l'Etat.

Retrouvez l'interview en longueur de Clarisse Maillet, la directrice d'Aérométal dans la nouvelle éco ce lundi à 7 heures 15 sur France Bleu Bourgogne