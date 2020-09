La nouvelle éco : comment bien se préparer si votre entreprise bascule en télétravail ?

Ce mercredi, patronats et syndicats doivent à nouveau se rencontrer pour discuter d'un encadrement du télétravail, afin d'éviter les abus. Que conseiller à une entreprise qui décide de passer au télé-travail et à ses salariés ? La nouvelle éco de France Bleu Roussillon s'est penché sur le sujet.

Jérôme Stefani, à la tête de DRH 66, société basée dans les Pyrénées-Orientales et spécialisée dans le conseil en ressources humaines. Il a notamment travaillé à la mise en place du télé-travail dans certaines entreprises.

Et il y a une certitude : travailler depuis chez soi, ça ne s'improvise pas. "Tout le monde n'est pas forcément fait pour télé-travailler. Il faut que ce soit un dialogue entre l'employeur et le salarié, voir s'il est en capacité de le faire, au-delà du simple fait d'avoir le matériel nécessaire. Le matériel, c'est d'ailleurs l'employeur qui est censé le fournir (ordinateur, téléphone portable) et doit s'assurer qu'il y ait une connexion internet suffisante pour permettre la transmission des données."

Mettre des gardes-fous pour éviter de se faire déborder... y compris par les enfants !

Lorsqu'ils décident de basculer en télé-travail, l'entreprise et ses employés doivent poser les bases pour éviter les mauvaises pratiques. "On se dit que c'est la souplesse, mais il faut mettre des gardes-fous" précise Jérôme Stefani, qui rappelle également que le basculement vers le domicile doit se faire via un avenant au contrat de travail.

"Dans cet avenant, on définit les horaires de mises à disposition, de contacts, et comment on contrôle ce temps de travail. _Les 35 heures ont toujours lieu, il ne faut pas l'oublier_."

Ne pas se faire déborder par les horaires de travail... Mais aussi par les enfants. Pas évident de passer une journée entière à la maison pour le travail, et d'en même temps avoir les bambins dans les pattes. Le spécialiste des RH a d'ailleurs produit une sorte de guide du télétravail qu'il donne à ses clients.

"Le mieux, c'est de mettre en place des stratégies avec sa famille. L'idéal est bien sûr d'avoir une pièce dédiée. Mais il faut aussi des codes et des repères. Cela peut se faire aussi sous forme de jeux avec les enfants. Par exemple, quand le téléphone sonne, on joue au roi du silence !"

