La nouvelle éco : comment fabriquer des produits cosmétiques qui préservent notre milieu marin?

L'image environnementale des produits cosmétiques n'est pas toujours très bonne. On pense aux crèmes solaires qui polluent le milieu marin. Industriels et scientifiques travaillent sur de nouveaux procédés de fabrication moins polluants. Le sujet est au cœur d'un congrès qui se tient à Banyuls.

Comment assurer le développement de l'industrie cosmétique et en parallèle protéger le milieu marin ? Cette question est au cœur de "My Blue CosmET’IC - Rencontres Internationales de La Beauté et La Mer", un congrès scientifique qui se tient tout au long de la semaine à Banyuls-sur-mer dans les Pyrénées-Orientales, en présence de chercheurs et des représentants des plusieurs grands industriels mondiaux de la cosmétique comme l'Oréal ou encore Pierre Fabre.

Les participants échangent autour d'un objectif : la découverte de nouveaux ingrédients pour fabriquer des produits cosmétiques moins nocifs pour nos mers. Interview de Daniel Christian, co-organisateur du congrès.