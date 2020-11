LA NOUVELLE ÉCO : comment les commerçants peuvent mieux communiquer sur Internet et les réseaux sociaux

En lieu et place de leur forum Entreprendre, la CCI de l'Indre, la Chambre des métiers et de l’artisanat et la Chambre d'agriculture proposent depuis le début de la semaine une série de webinaires. « Développer votre communication digitale » est le thème retenu ce jeudi 26 entre 18h30 et 19h30. Seule condition pour participer, s'être inscrit préalablement sur le wite www.entreprendre-indre.fr

Une prise de conscience

“Le premier confinement a entraîné une prise de conscience que c’était une nécessité. Nous avons fait de nombreuses formations dans les mois qui ont suivi”, explique Johanna Camp, formatrice spécialisée sur les réseaux sociaux à la Chambre des métiers et de l’artisanat qui va co-animer ce webinaire. Cela se traduit également en termes d’équipement avec un rattrapage qui s’est effectué sur la même période et alors qu’en 2019, seul un professionnel sur deux en était doté.

De la proximité malgré tout

La fermeture à nouveau des commerces le 29 octobre, a poussé de nombreux professionnels à être plus présent sur les réseaux sociaux afin de garder un lien avec leur clientèle et d’assurer des ventes en click and collect. "Le point faible des grandes plateformes, c’est qu’il n’y a pas d’interfaces humaines" , pointe du doigt Johanna Camp. "A contrario, les petits commerces, eux, gardent leur proximité avec leurs clients au travers des discussions, de même que leur personnalité. Ils peuvent aussi en profiter pour faire découvrir de nouvelles facettes de leur activité.”

Si, par exemple, on ne gère pas sa page Facebook professionnelle comme sa page personnelle et que cela s’apprend, la communication via les réseaux sociaux présente certains avantages : “Les outils digitaux permettent de piloter au plus près sa stratégie de communication et d’atteindre plus de monde. Cela peut prendre un peu de temps mais autant bien faire les choses. Enfin, cela ne veut pas dire que l’on ne dépense rien pour sa communication, mais on le dépense mieux.”

Profitant de cette période d’activité réduite, qui s'achève ce samedi, certains commerçants en ont profité pour se mettre à la page en matière de communication digitale. “Il existe de nombreuses ressources en ligne mais le mieux est encore le partage d’expérience avec d’autres professionnels”, estime Johanna Camp.