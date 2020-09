La nouvelle éco : comment les dentistes du Poitou se sont adaptés à la crise sanitaire

C'est l'une des professions les plus exposées au risque Covid, dans "la nouvelle éco" ce matin, on s'intéresse aux dentistes. Comment se sont-ils adaptés aux contraintes sanitaires ? Quels aménagements ? Quel impact sur leur profession ? Réponse dans un cabinet de Chauvigny.

C'est l'un des métiers les plus exposés au virus du covid-19, dentiste ! Alexandre Wahart, est installé à Chauvigny dans la Vienne. Il est également président du conseil de l'ordre des dentistes dans la Vienne.

Dans ce cabinet de Chauvigny, le dentiste multiplie les mesures de sécurité sanitaire en prévention du Covid © Radio France - Isabelle Rivière

D'habitude dans son cabinet, on entend le crissement de la fraise, mais depuis la crise sanitaire, on entend plutôt les voitures qui passent dehors. Et pour cause, avec l'épidémie en cours, le praticien préfère garder les portes de son cabinet ouvertes en permanence. Aération naturelle ! La salle d'attente a d'ailleurs été transférée à l'extérieur avec des chaises sur le parking. Et ce n'est pas le seul changement.

Nous avons mis en place une marche en avant. les patients entrent devant et ressortent par derrière, de sorte qu'ils ne se croisent jamais, explique le dentiste.

Le dentiste porte désormais un calot, un masque chirurgical pour l'accueil du patient et un masque FFP2 pour l'intervention mais aussi des visières ou des lunettes, ainsi que des gants.

Le dentiste porte désormais un calot, un masque mais aussi des visières ou des lunettes, ainsi que des gants © Radio France - Isabelle Rivière

Après chaque rendez-vous, les assistantes dentaires se chargent de désinfecter le fauteuil et la pièce.

Même avec une aération naturelle, il faut compter 20 minutes pour décontaminer la pièce entre chaque patient

Cela a de fait des conséquences sur l'activité et sur le nombre de patients au quotidien : 40 à 50% de consultations en moins, selon le professionnel. Ce qui signifie par ailleurs qu'il est plus compliqué de décrocher un rendez-vous dans les délais d'avant-Covid. Les cabinets dentaires donnent la priorité aux rages de dents et autres urgences devant les consultations de contrôle ou les détartrages.

Pour Alexandre Wahart, président du conseil de l'ordre des dentistes, la crise sanitaire va peut-être amener à créer une nouvelle fonction qui n'existe pas en France mais qui existe ailleurs dans le monde : le métier d'hygiéniste, sorte d'adjoint du dentiste chargé des petits soins d'entretiens, qui ne nécessitent pas d'anesthésie, tels les détartrages justement.