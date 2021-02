La Nouvelle Eco : comment les jeunes du Vimeu tentent de trouver un emploi malgré la crise ?

Dans la Nouvelle Eco on s'intéresse ce matin à l'emploi des jeunes. Rien n'est simple pour eux dans ce contexte de crise. Des dispositifs existent, le gouvernement vise 6 millions d'embauches grâce au plan "un jeune - une solution". Et puis il y a aussi des entreprises qui s'associent à Pole Emploi pour accompagner et former. Exemple dans le Vimeu où des sociétés de l'industrie du verre vont à la rencontre des candidats.

Ce jour là dans l'agence Pole Emploi de Friville-Escarbottin ils sont 8 jeunes entre 20 et 23 ans, sans emplois et dans la galère faute d'une formation terminée ou d'un permis de conduire mais surtout à cause de la crise sanitaire et économique. Stacy, 22 ans a perdu des missions dans la restauration. "C'est angoissant", confie t-elle.

Face à ces jeunes dans la difficulté il y a Christophe Gosment. C'est le patron de l'usine Megaverre à Saint Quentin Lamotte, au cœur de la Glassvallée. 160 salariés y trient des flacons de parfum ou pour la pharmacie, en vérifient la qualité. Ces dernières années, Megaverre a recruté 50 personnes grâce à un dispositif mis en place avec pole emploi. C'est ce que le dirigeant est venu présenter à ces jeunes. Il s'agit d'un test qui amène à un entretien puis une découverte de l'entreprise avant un éventuel contrat de professionnalisation et une embauche.