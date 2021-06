La nouvelle éco : comment travailler ensemble en entreprise après 18 mois de télétravail ?

D’une entreprise à l’autre on ne met pas la même chose derrière les mots "qualités de vie au travail" de quoi parle-t-on ?

C’est tout à fait vrai, il n’y a pas de définition consensuelle de la qualité de vie au travail, néanmoins toutes les entreprises, quelques soient leurs tailles recherchent à adapter leur organisation pour répondre à la fois à l’amélioration des conditions de travail et en même temps de leurs performances sociales économiques. Donc la qualité de vie au travail c’est ça ! C'est la conjugaison, la conciliation des performances et de l’amélioration des conditions de travail.

On dit souvent que si les salariés sont bien au travail, ils travaillent mieux et que c’est bénéfique pour tout le monde ?

C’est tout à fait vrai, c’est la raison pour laquelle l’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Auvergne Rhône-Alpes accompagne depuis plus de 30 ans maintenant les entreprises sur des sujets comme les difficultés de recrutement, la transformation technique, technologique et organisationnelle, l’amélioration de l’image de l’entreprise et ce sont ces sujets-là qui permettent de mettre en place des démarches de qualité de vie au travail.

En cette "semaine de la qualité de vie au travail" quel est le thème que vous avez retenu cette année ?

C’est la 18e édition, et après plus d’un an de crise sanitaire et de développement du télétravail, nous avons décidé de mettre l’accent sur la question du "travailler ensemble". Comment reconstruit-on ensemble des organisations de travail notamment dans des contextes plus ou moins incertains économiquement ? comment faire équipe quand certains travaillent à distance et d’autres sur site ? Comment manager des équipes qui sont à moitié à distance et à moitié sur site ou de temps en temps sur site ? etc, etc.

Le baromètre de la vie au travail est sorti ce matin, il montre que plus d’un salarié sur trois se sent moins appartenir à son entreprise qu’avant ?

Ce n’est pas étonnant effectivement, il faut retrouver du collectif. Il est essentiel de retrouver ce sentiment d’appartenance, et de pouvoir agir collectivement sur le travail, l’organisation du travail. Nous, parallèlement à ce sondage que vous citez, le réseau des associations de vie au travail a lancé une grande consultation nationale. Nous avons eu les résultats par régions et malgré le fait de vouloir retrouver du "collectif" 74 % des personnes interrogées en Auvergne Rhône-Alpes souhaitent continuer de pouvoir travailler de temps en temps à distance.

