La nouvelle éco : comment une boutique de Rouen s'est diversifiée pour vendre des protections contre le Covid

Comme beaucoup de commerçants, Valérie Deruelle a dû s'adapter quand le confinement a été levé. Sa boutique de reprographie et d'impression numérique, installée dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), s'est retrouvée avec beaucoup moins de clients : "Il a bien fallu réfléchir à comment rouvrir nos commerces et pour quelle activité", explique-t-elle.

"Ça marche très bien"

Clic & Copie a donc proposé des équipements destinés initialement aux commerçants, comme de la signalétique à coller au sol. "Compte tenu de la situation, nous avons pensé qu'il était judicieux d'élargir la gamme et de proposer cela aussi aux particuliers", poursuit Valérie Deruelle.

La boutique vend donc désormais, en plus de ses prestations classiques, des visières de protection, des masques, des étuis pour pouvoir ranger les masques, etc. "Ça marche très bien", confirme Valérie Deruelle. D'autant que la gérante est allée plus loin : "J'ai pu trouver des créateurs normands pour proposer de la personnalisation de masque, en y intégrant un logo ou de la broderie."

Clic & Copie a récemment reçu le label "Éco-Défi", décernée par la Chambre des métiers et de l'artisanat à une centaine d'entreprises de la Métropole de Rouen Normandie.