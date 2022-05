La nouvelle éco - Comment vendre la Cité de la Gastronomie de Dijon aux touristes ?

La Cité de la Gastronomie de Dijon affiche complet pour son weekend inaugural. Comment vendre ensuite ce nouvel espace aux visiteurs et aux touristes qui passent dans la capitale des Ducs ? On pose la question à la directrice de l'office de tourisme.

La cité de la Gastronomie va -t-elle être un moteur économique pour Dijon ? Avant la pandémie, la capitale des Ducs attirait près de 300.000 visiteurs à l'année. Ce chiffre a été divisé par deux avec la crise Covid. Aujourd'hui la fréquentation repart à la hausse. La Cité de la Gastronomie sera-t-elle un aspirateur à touristes ? On pose la question à Cordula Riedel, la directrice de l'office de Tourisme de Dijon :

France Bleu Bourgogne : la Cité de la Gastronomie ouvre ses portes ce vendredi 6 mai. Comment avez-vous communiqué sur l'arrivée de ce nouvel espace touristique ?

Cordula Riedel : Nous avons participé depuis le début de l'année à des opérations avec des tour opérateurs étrangers, des workshops ("ateliers" NDLR ) à l'international donc, que ce soit des Européens ou des longs courriers. Il y a eu un salon au Brésil auquel nous avons participé via notre représentant local. A chaque fois, il y a beaucoup d'intérêt pour la cité, des gens qui souhaitent réserver et des demandes de réservations qui nous parviennent. Donc ça commence très fort. Ça promet vraiment une belle saison touristique autour de la gastronomie et du vin.

Il y a déjà des premiers contrats signés avec des voyagistes ?

Nous sommes en train de concrétiser un partenariat avec un tour opérateur suisse, justement pour la vente des billets d'entrée à la Cité. Il y a d'autres partenariats qui sont en cours, tout comme des campagnes de communication toujours sur la Suisse puisqu'on était sur ce pays là. Une opération sur les trains qui viennent de Suisse jusqu'à Paris et qui s'arrêtent à Dijon pour parler de la cité et de la destination de Dijon.

Et pour les gens qui viennent visiter la ville, on inclut la Cité de la Gastronomie dans le circuit ?

Oui, la Cité figure dans notre offre de City-Pass. Dès la première formule, celle à 25 euros, on a accès aux 4 salles d'expositions et à la visite de ce nouveau lieu.

L'office de tourisme de Dijon, près de l'église Notre-Dame © Radio France - Olivier Estran

Est-ce que d'ores-et-déjà, on se donne un objectif de fréquentation? Est ce qu'on laisse les choses venir ?

Nous espérons reconquérir donc les clientèles européennes, mais aussi internationales qui viennent du Brésil, des Etats-Unis, de l'Inde, de l'Asie, de la Chine.. Ce sont des clientèles que nous voyons revenir un petit peu déjà à l'occasion de ces vacances de Pâques qui viennent de se dérouler. Et les réservations vont bon train pour cet été. Donc nous sommes très optimistes.

Plus de visiteurs sans doute avec la Cité de la gastronomie. Ça veut dire aussi pour vous la nécessité de recruter, d'avoir de nouveaux agents sur place ?

Tout à fait. En fait, il y aura un troisième bureau de l'office de tourisme à la Cité. Nous avons recruté une quinzaine de personnes pour la saison. Nous pourrons orienter les visiteurs de la ville vers la Cité et vice-versa. On a encore beaucoup de produits à mettre en place comme des navettes vers l'extérieur de la ville avec des dégustations dans les domaines. Ce sera sans doute pour l'année prochaine.