La nouvelle éco : Comptoir de campagne redonne de la vie aux petites communes

Les Comptoirs de campagne, réseau de magasins qui proposent des produits locaux, des circuits courts et des services de proximité, se développent en Auvergne-Rhône-Alpes et notamment dans la Loire.

Virginie Hils est la fondatrice de Comptoir de campagne. Elle a fait le constat que "un village sur deux aujourd'hui en France n'a plus de commerce. Ils se transforment en villages dortoir. Donc l'objectif c'est de ramener les services de proximité et participer au liant social dans un lieu de vie, d'échange et de partage".

Dans un comptoir vous aurez une épicerie locale en circuit court. les services du quotidien avec pressing, cordonnerie, la Poste, gaz et puis des esthéticiennes, ostéopathes ou banquiers qui se relaient tout au long de la semaine

Une levée de fond à 3,4 millions d'euros

Un système dont le premier "comptoir" est né dans la Loire à Champdieu semble aujourd'hui avoir trouvé son rythme de croisière. Le réseau va même continuer de grandir avec une levée de fonds de 3,4 millions d'euros. Le but est de "permettre à des centaines d'entrepreneurs" de se lancer dans l'aventure. Comptoir de campagne cherche d’ailleurs un porteur de projet pour une installation à Saint-Étienne-le-Molard.

