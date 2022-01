Nouvelle éco : à Saint-Malo, ContientPlus loue des containers maritimes pour stocker ses affaires

Avec l’ouverture de 18 sites en l’espace de dix ans, on peut dire que l’entreprise de Romain Collyer, dont le siège est à Saint-Malo, est une réussite. Ce malouin propose aux particuliers et aux professionnels de louer des containers pour stocker leurs affaires.

C’est en allant travailler au Danemark en 2009 que Romain Collyer a eu l’idée "les pays scandinaves avaient une utilisation beaucoup plus avancée de l’utilisation des containers, qui servent déjà de cabanes de chantier, de toilettes, de bars éphémères, de résidences universitaires, chose qui n’existait pas du tout en France". Rentré à Saint-Malo, sa ville d’origine, le jeune entrepreneur achète alors quatre containers, qu’il installe sur un parking et les propose à la location. Treize ans plus tard, Romain Collyer est à la tête de ContientPlus, possède une centaine de containers, et "actuellement, il y a 18 sites ContientPlus dans le Grand Ouest de la France".

Dix-huit sites en expansion

Saint-Malo, mais aussi Rennes, Combourg ou Redon, l’entreprise est bien implantée en Ille-et-Vilaine et commence à s’exporter en Normandie "nous venons de lancer un site à Falaise dans le Calvados" En 2014, Romain Collyer s’était en effet lancé le défi d’ouvrir un nouveau site par an. Le pari est donc plus que réussi. Pour son développement, il peut compter sur le fonctionnement en franchise "les investisseurs sont des franchisés que j’accompagne. ils utilisent nos outils et notre savoir-faire". Sur ces 18 sites, seuls dix sont gérés par Romain Collyer et son équipe. Les huit autres sont laissés au soin des franchisés.

Une petite équipe

Avec ces nombreux containers, Romain Collyer travaille avec trois collaborateurs : deux salariés et une personne en indépendante. "On a des outils, comme notre site internet ou notre logiciel de gestion. Cela nous permet de travailler à distance" explique l’entrepreneur breton. ContientPlus propose plusieurs tailles de containers, ce qui permet de répondre à tous les besoins "75 % de notre clientèle sont des particuliers qui viennent lors d’un déménagement, de travaux ou d’une succession. Mais on a aussi des artisans qui stockent du matériel et viennent le chercher suivant les besoins du chantier" détaille Romain Collyer.

Des prix très abordables

On est un peu le système low cost du garde-meuble - Romain Collyer

Le prix est aussi un des atouts de l’entreprise "on est un peu le système low cost du garde-meuble". En effet un container coûte moins cher à l’achat qu’un hangar en béton, ce qui permet de proposer des prix abordables pour les clients, à partir de 59 euros TTC par mois.