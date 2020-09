La nouvelle éco : Coopair accompagne les salariés de l'aéronautique en difficulté

Le secteur de l'aéronautique fait partie de ceux les plus touchés par la crise économique actuelle. Rien que sur le département de la Haute-Garonne, 20 PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, sont en cours. Le Toulousain Bastien Vialade a donc décidé de lancer une plateforme, Coopair, pour aider les salariés de ce secteur à se reconvertir ou à changer d'entreprise quelques mois ou quelques années. Le but : gagner des compétences ailleurs, chez un autre sous-traitant par exemple qui a plus de travail à fournir, et éviter ainsi le chômage partiel.

Déjà un succès une semaine seulement après son lancement

La plateforme Coopair a été lancée il y a seulement une semaine et elle fonctionne déjà très bien. "Ça n'arrête pas", raconte Bastien Vialade, le co-fondateur, au micro France Bleu Occitanie. "En trois jours à peine, une vingtaine d'entreprises nous a contactés", ajoute-t-il.

