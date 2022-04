La nouvelle éco - CosmetiCar propose un lavage écoresponsable de votre véhicule à domicile

Vous passez une partie de votre weekend à laver votre voiture et vous y passez des litres d'eau ? Pourquoi ne pas confier cette corvée à CosmetiCar Dijon - Grands crus. Pascal Clerc vient de débuter son activité en tant que franchisé de cette société marseillaise en Côte-d'Or. Son atout ? Il vous rend votre véhicule comme neuf en n'utilisant que l'équivalent d'un verre d'eau, grâce à des produits écologiques et bio dégradables. Et le tout sans vous déplacer. Entretien.

CosmetiCar est une offre de nettoyage écoresponsable mobile, ça veut dire quoi au juste ?

L'offre éco responsable provient du fait qu'on peut économiser jusqu'à 250 litres d'eau par véhicule. Nos prestations sont faites avec des produits biodégradables fabriqués en France et dilués dans un peu d'eau. On considère que par voiture, on utilise un verre d'eau. Ce qui nous permet, au niveau de CosmetiCar France, par exemple, d'économiser 25 millions de litres d'eau par an.

Qu'est ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette activité ?

J'ai trouvé l'intérêt d'apporter un service à domicile, ce qui était mon "fond de commerce" dans mon activité précédente. J'apporte non seulement ce service à domicile, mais j'apporte aussi un service "premium" qui correspond à l'offre que peut faire un professionnel ou une station de lavage.

On a eu l'exemple dernièrement de nuages de sable du Sahara. Est ce qu'on peut nettoyer les voitures sans eau dans ce cas ?

Tout à fait. On peut le faire sans eau avec ces produits biodégradables car non seulement ils nettoient, mais ils laissent aussi un film protecteur sur la carrosserie, ce qui fait que le véhicule se salit moins vite.

Quel genre de travaux vous réalisez sur les véhicules ?

On peut très bien réaliser des travaux de lavage intérieur et extérieur, sur tout véhicule qu'il s'agisse de motos, de poids lourds, d'autocars, de véhicules agricoles ou viticoles, de véhicules de loisirs ou véhicules particuliers. On peut propose également de la préparation de véhicule, notamment avant une vente, avant une remise suite à un leasing, pour un showroom ou pour une manifestation de véhicules pour les collectionneurs. Et puis, on a un certain nombre d'options comme lorsque les phares sont matifiés par le soleil. On peut leur redonner une transparence qui permet de passer le contrôle technique. On traite aussi les micro rayures par un polissage et un lustrage. On pose également des produits déperlants sur le pare brise pour améliorer la visibilité en cas de fortes pluies. On pose de la résine ou de la céramique sur la carrosserie ce qui permet de la protéger un petit peu plus longtemps. Tout est fait comme si vous vous déplaciez en concession.

Il faut compter combien pour ces prestations ?

On va partir sur un lavage simple intérieur de 55 euros et ça peut aller jusqu'à 119 euros pour les machines les plus importantes. Après tout dépend de la prestation demandée.

Vous avez besoin de combien de clients pour que ce soit rentable ou de quel chiffre d'affaires ?

Disons qu'à partir de 50.000 euros, on peut être viable et avoir une assise suffisante.

Et vous intervenez sur quel secteur ?

J'interviens sur l'agglomération dijonnaise jusqu'à Gevrey-Chambertin, tout le sud dijonnais.