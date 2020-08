La Nouvelle Eco : Côté Patio Immobilier & Brunch : une expérience client à Aire et Parentis

Acheter une maison, tout en prenant le brunch : c’est le concept lancé par une agence immobilière landaise pour séduire autrement de nouveaux clients et pour les fidéliser.

L’immobilier rime avec convivialité pour Florian Cazalot : « Je veux que l’acte d’achat soit quelque chose de convivial. » Sa société ce sont en tout 4 agences : Aire sur l’Adour, Parentis en Born, Geaune et Hagetmau. Une vingtaine de personnes travaillent avec lui, entre les agents immobiliers et les serveurs désormais dans 2 d’entre elles. Le concept a été lancé à Aire fin juin et à Parentis fin août : les clients sont reçus dans l’espace restauration, autour d’une table : c’est un vrai lieu de vie.

Casser les barrières

Le patron de l’agence landaise souhaite « désacraliser » ce moment. Fini, pour lui, l’agent immobilier derrière son bureau. Florian a toujours aimé le contact humain. « Parler de son projet immobilier autour d’un café ou de tapas, c’est désacraliser ce moment. » Le but c’est d’installer un climat de confiance pour casser les barrières. Il mise aussi sur une notion : la fidélité. « On se dit : une fois qu’on a vendu, on a vendu, mais c’est pas vrai. La moyenne française pour changer d’habitation c’est tous les 5 ans. » Passer un bon moment avec un agent immobilier, c’est fidéliser.

Le brunch : manger à toute heure de la journée

Chez « Côté Patio Immobilier », à Aire et à Parentis, il est possible de manger à toute heure, du sucré, du salé : c’est ouvert à tout le monde, pas seulement aux clients intéressés par l’immobilier. Cela a été pensé comme un support unique de communication pour les vendeurs, pour toucher une clientèle que les autres n’ont pas, la clientèle de passage, dite « vitrine », qui représente aujourd’hui très peu de pourcentage de vente, mais Florian Cazalot voit une progression à l’avenir.

Une expérience client

Le client peut entrer, voir les annonces sur les écrans, manger…et s’il est séduit par un bien immobilier, il demande au serveur de le mettre en relation avec un agent immobilier. « Le client devient acteur de son projet. »