La Nouvelle Eco : coup d'envoi pour la foire exposition d'automne à Amiens

Perturbées depuis le printemps 2020 à cause de la crise du coronavirus, les foires exposition reprennent petit des couleurs. L'édition automnale de celle d'Amiens débute ce jeudi. 200 exposants sont installés sur 12 500 mètres carrés d'espace à Mégacité. 25 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs qui sont confiants. A l'image de Marc Zeitoun, le directeur de Mégacité.

France Bleu Picardie : qu'attendez-vous de cette édition qui se déroule dans un contexte de reprise d'activité ? Même si la crise sanitaire est toujours présente ?

Marc Zeitoun : ça a été très compliqué pour tout le monde, on ne va pas revenir sur le passé, l'avenir est devant nous. Nous ce que l'on attend de cette foire c'est qu'elle soit comme d'habitude, agréable, conviviale et surtout que nos exposants reprennent de l'activité économique, qu'ils puissent de nouveau s'épanouir dans leurs métiers, comme nous d'ailleurs.

Marc Zeitoun, directeur de Mégacité Amiens © Radio France - François Sauvestre

Avez vous fixé des objectifs en terme de volume d'activité et de fréquentation ?

Au niveau du volume d'activité on a, plus ou moins 200 exposants, donc nous sommes ravis puisque cette édition est tout de même inédite, car en 2020, la foire programmée en juin avait été reportée sur dix jours en octobre et celle programmée en juin 2021 a été tout simplement annulée parce que le réglage des dates ne correspondait pas au calendrier de l'exécutif. Et donc avec agilité, avec nos exposants on a décidé de créer une nouvelle foire mais sur un format différent, de cinq jours, moins festif puisque le temps le permet moins, moins d'extérieurs aussi. Mais plus orientée reprise économique. Ensuite, sur la fréquentation, on espère 25 000 visiteurs.

Est-ce que les mesures sanitaires mises en place, le pass, les masques pourraient freiner la fréquentation ?

Bien sûr on peut toujours le craindre mais on a mis en place un parcours sanitaire irréprochable en partenariat, notamment avec la Préfecture. Cela peut-être un frein mais je pense que les gens qui vont venir à la foire connaissent ces obligations et on aura absolument pas de soucis.

Est-ce que cette édition automnale a vocation à s'installer dans le temps ?

Bien sûr ! Le format que nous imaginons pour les années à venir, c'est un format en automne, de cinq jours, qui pourra être réglé, à la demande des exposants sur un jour de plus. Ca deviendra une foire d'automne et celle du mois de juin sera, bien évidemment rebaptisée foire de printemps.

Pour accéder aux allées de la foire, chaque personne devra être munie de son pass sanitaire. le port du masque est obligatoire et, devant chaque stand, une zone sera réservée pour l'échange avec l'exposant. Les allées de la foire seront ouvertes chaque jour de 10 heures à 20 heures avec en plus une soirée vendredi.