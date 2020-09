La Nouvelle Eco : coup dur pour Horizon qui vend les bagages des 24h du Mans

La 88ème édition des 24H du Mans prévue ce week-end aura lieu à huis-clos. Il n'y a pas eu de journée test, pas de parade et la course va se dérouler sans public sur le circuit et sans les boutiques. Du coup, pour la société mancelle "Horizon" qui fabrique les valises et les sacs de sports estampillés aux couleurs des 24H, c'est une catastrophe.

une partie de la ligne de bagages des 24H - @bagageshorizon

80% de ventes en moins

"On va regarder l'événement à distance" selon Frédéric Escolano, le gérant de la société mancelle Horizon, "et on va essayer de vendre un maximum de bagages par internet. J'espère qu'il y aura des personnes qui se seront intéressées à la course qui commanderont ensuite sur le net. L'année dernière, nous étions présent sur le circuit avec une boutique, et on était aussi présent dans toutes les boutiques de l'ACO et puis surtout, il y avait le public qui était présent.

"Sur l'ensemble de l'année, l'événement des 24H, représente 80% des ventes" poursuit Frédéric Escolano, le gérant de la société mancelle Horizon. Après, les achats pourront se faire plus tard sur le net et on a d'autres lignes que les 24H mais nous sommes très touchés par cette crise sanitaire. Sur les 25 salariés de l'entreprise, une grande partie est encore au chômage partiel et même si les plans de l'état nous aide, notre métier c'est quand même de travailler. J'espère que nous pourrons retrouver une activité normale en mars prochain".