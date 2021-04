La nouvelle éco : "Coursiers BZH", le service de livraisons quimpérois 100% local

Sac orange sur le dos, chaussures de vélo aux pieds, Sébastien Quéré a les yeux rivés sur son téléphone portable. Ses clients n'ont qu'a se connecter sur l'application Coopcycle pour commander leur burger ou leur pizza, et un "Coursier BZH" débarque dans le quart d'heure. Pour Sébastien c'est d'abord une démarche éthique. "C'est une application qui est une alternative aux plateformes UberEats ou Deliveroo. On utilise un modèle social qui est très différent, puisque nous, on salarie les coursiers et ça, ça a des avantages au niveau de la protection sociale, au niveau des cotisations retraites. On a aussi un contrat de travail, qui nous protège en cas d'accident. Et aussi, tout est garantie en vélo. À Quimper, les autres plateformes c'est en scooter, en voiture, nous c'est tout en vélo." Et c'est une formule qui fonctionne. Sébastien avait démarré tout seul, aujourd'hui "Coursiers BZH" compte cinq salariés. Le service en est à près de 1000 livraisons depuis sa créations, et comme l'explique Sébastien, "beaucoup de restaurations nous rejoignent."

Faire vivre le commerce local

Pour l'instant "Coursiers BZH" travaille avec une vingtaine de commerces du centre-ville. Mais la liste s'allonge, environ un commerçant le rejoint par semaine. Et il n'hésite pas à les démarcher. Il a l'habitude d'arpenter les Halles de Quimper. Là-bas son sac orange est bien connu. Sébastien s'arrête devant l'étalage de produits du Sud-Ouest de Fabienne Villar, la gérante de l’Échoppe Occitane. Cela fait deux semaines qu'elle a rejoint le réseau "Coursiers BZH". "Le côté humain m'a bien plu. Et cela nous permet d'attirer une autre clientèle, qui d'habitude ne vient pas forcément en centre-ville."

L'épicerie "Italie gourmande" des halles de Quimper devrait rejoindre le réseau "Coursiers Breizh". - Océane Théard

Mais Sébastien le sait, pour durer, il ne faudra pas se limiter à la restauration. D'ailleurs depuis quelques semaines, il livre aussi des polars des romans et des BD de la Librairie Ravy.