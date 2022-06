La nouvelle éco : Cowork'a, un espace de coworking pour les avocats à Montpellier

Au mois d'avril, Cowork'a a pris place dans ses nouveaux locaux dans la rue Enclos Tissie Sarrus, près de la Promenade du Peyrou à Montpellier. Cet espace de coworking pour avocats s'ouvre aussi à toutes les professions qui ont des contraintes similaires.

Entretien avec Elodie Manonviller, fondatrice de cet espace.

Cet espace de coworking a été créé il y a deux ans. Dans quel but ?

Au début, c'était pour permettre aux avocats de bénéficier d'un espace de travail et surtout d'innovation, puisque l'incubateur des avocats de Montpellier est également partenaire de cet espace. Donc le but c'était d'avoir un lieu qui ressemble aux autres espaces que les entreprises innovantes utilisent également de leur côté pour développer leur entreprise. Créer un lieu avec une synergie, un lieu différent de ce qu'ils ont l'habitude de côtoyer.

Au mois d'avril, vous avez déménagé. Qui dit nouvel espace dit aussi de nouvelles professions. C'est à dire que votre espace de coworking s'ouvre à de nouvelles professions. Lesquelles ?

Cowork'a était un espace de coworking pour avocats et c'est devenu un tiers lieu dédié au droit et à l'innovation. J'accueille toutes les professions qui ont des contraintes similaires à celles des avocats en termes de confidentialité de données. Le système Internet que j'ai permet de crypter les données.

Actuellement, j'accueille un expert judiciaire, une association qui promeut un coffre-fort numérique pour les demandeurs d'asile, mais également un avocat australien. Lui n'est pas rattaché au barreau de Montpellier. Mais il a besoin aussi de toutes les règles de confidentialité qu'il doit donner à son métier.

Qu'est-ce que permet justement cet espace de coworking pour ces personnes qui n'ont pas leurs propres bureaux ?

Ça permet un coût qui est réduit puisque finalement ils ont un bureau, assurance, internet et mobilier compris. Ça leur permet une flexibilité puisqu'ils n'ont qu'un mois de préavis. S'ils souhaitent après s'installer ailleurs ou développer leur cabinet, c'est assez rapide pour eux de se dégager du contrat qu'ils ont avec moi.

La deuxième chose qu'ils viennent chercher, c'est la synergie. Tous les ateliers que nous proposons, avec ou sans l'incubateur, pour développer leurs compétences personnelles et professionnelles.

Et également le réseau économique puisque moi je suis cheffe d'entreprise. Donc je reçois de temps en temps des after work auxquels ils peuvent participer parce que ce n'est pas dans leur ADN de faire ce genre de réseau ou d'événements. Et la synergie, elle se passe aussi entre eux. Dans l'échange de dossiers. C'est à dire que quand quelqu'un rentre un dossier qui ne correspond pas à sa spécialité, il le donne à son confrère qui est juste derrière la porte d'à côté.

Aussi, sur un dossier, quand il y a une difficulté, qu'il s'en sort pas, il va demander de l'aide juste à côté de lui. Ce qui se fait déjà dans les cabinets traditionnels. Mais là, vu qu'ils ne sont ni associés ni collaborateurs, ils n'ont aucun lien hiérarchique. C'est vraiment une amitié professionnelle qui se crée.

Et dans mon espace j'ai des bureaux fixes avec une salle de réception distincte et une grande salle de formation. Actuellement, tous les avocats ne sont pas dans leur bureau, ils sont dans la grande salle donc ça fait vraiment colocation. Ils pourraient très bien s'enfermer dans leurs bureaux et être tranquilles mais ils font le choix d'être ensemble.

On sent qu'il y a des rapprochements qui s'opèrent. Je pense que dans le mot coworking, il y a le collaboratif qui est devant et c'est vraiment ça le plus important. Je suis très contente parce que ce n'était pas gagné d'avance. On est quand même dans une profession qui parait être individualiste alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout. Ce sont des gens qui sont, comme n'importe quelle profession, en recherche de collaboratif, d'entraide, d'échange.

Comment se passe la location d'un bureau à Cowork'a?

Ça se passe sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. On ne peut pas juste prendre un rendez vous comme ça et réserver un bureau sur le site. Je dois d'abord contrôler un minimum qui vient chez nous. C'est très important. Regarder si c'est un avocat, si c'est une personne qui est compatible. Je fais très attention. Pour intégrer la communauté de résidents, ce sera sur liste d'attente puisque tous les bureaux sont loués. Et pour les autres, on peut voir ensemble s'il y a un bureau de libre et pour combien de personnes. Je choisis une salle que je peux louer à l'heure ou à la journée.