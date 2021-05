La nouvelle éco: "Création catalane" inaugure sa première boutique à Perpignan

L'atelier de Saint-Laurent-de-Cerdans se rapproche de ses clients perpignanais en installant un comptoir au numéro 2 rue Porte d'Assaut, prés de la place Arago à Perpignan. Des dizaines de modèles d'espadrilles et de vigatanes traditionnelles sont proposées, toutes artisanales et 100% catalanes.

Fondée en 2008 suite à la fermeture du dernier artisan sandalier des Pyrénées-Orientales, "Création Catalane" est la seule entreprise artisanale du département spécialisée dans la fabrication des chaussures traditionnelles telles que les espadrilles et vigatanes.

Le fabriquant certifiée "Artisan d’Art", qui emploie cinq couturières dans son atelier de Saint Laurent de Cerdans dans le Haut-Vallespir, vient d'inaugurer, ce mercredi 19 mai, une nouvelle boutique à Perpignan, au numéro 2 rue Porte d'Assaut, juste en face de l'entrée du Parking Arago.

Une marque qui ne cesse d'innover et de proposer des paires toujours plus variées et originales dans leur conception, avec des matières telles que le liège ou le nopal (un cuir végétal issu d'un cactus), de multiples possibilités de personnalisation (espadrilles faites de chutes de tissu de robe de mariée, brodage de prénoms...) et la possibilité de faire du sur-mesure.

Avec cette première boutique à Perpignan, "Création catalane" poursuit son développement dans une logique éco-responsable, et dans le respect de la grande tradition sandalière catalane, comme l'explique Menouar Benfodda. Le représentant commercial de la marque est connu pour avoir déjà couru le marathon de Paris ou la course du Canigou chaussé de vigatanes !