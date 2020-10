La nouvelle éco : créer une entreprise en pleine pandémie, le défi de "Moumik Créations" à Montbard

Anciennement à Marseille, désormais à Montbard (Côte-d'Or), Mathieu Hopgood a lancé son entreprise au mois de juillet 2020, en pleine crise du coronavirus. Avec "Moumik Créations", il fabrique des meubles et de la décoration avec des matériaux recyclés ... et cherche à recruter.

Créer une entreprise en pleine pandémie de coronavirus, quelle drôle d'idée ! C'est pourtant le pari réussi de Mathieu Hopgood, qui vient de lancer "Moumik Créations" à Montbard (Côte-d'Or) en juillet 2020. Auparavant installé à Marseille, il fabrique des meubles, des luminaires, de la déco à partir de matériaux de récupération qu'il recycle. "Au départ je faisais les encombrants, je faisais le tour avec mon camion le dimanche. Ensuite au culot, j'allais dans les garages, dans les magasins de meubles, explique-t-il. C'est une passion de récupérer, de recycler tout ce que je trouve, j'ai toujours une idée, je sais à quoi l'objet va me servir. On me dit que je suis plus un artiste, mais moi je me considère plus comme un artisan".

Il cherche de la main d'oeuvre

"En moyenne, il faut compter entre 200 et 300 euros pour un meuble qu'on trouverait entre 500 et 600 euros dans le commerce", détaille Mathieu Hopgood. Le néo-entrepreneur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut se développer : "à terme, j'aimerais créer des emplois, avec plusieurs corps de métiers, des menuisiers, des ferronniers, des électrotechniciens, un carrossier. Au début j'avais peur de ne pas avoir trop de travail, mais aujourd'hui, je suis débordé de boulot, j'ai un carnet de commande qui est plein jusqu'en février et je suis seul à travailler".