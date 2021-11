La nouvelle éco : CrÉmily la petite entreprise de couture solidaire avec Octobre rose

Ce matin dans la nouvelle éco on parle couture et solidarité! Avec la gérante de CrEmily,une petite société côte-d'orienne installée à Esbarres qui propose des ateliers de couture. Une société qui ne connait pas la crise et pour qui la demande explose !