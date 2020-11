La nouvelle éco : Ctouvert, l'éditeur toulousain, parie sur la fermeture des structures touristiques à Noël

L'éditeur toulousain de web-tourisme, Ctouvert leader européen des portails Internet des campings, résidences hôtelières et gîtes, mise à présent sur la proximité. Selon son dirigeant, cet hiver, les professionnels des montagnes semblent faire l'impasse sur Noël et compter sur février.

Ctouvert est spécialisé dans la présence en ligne des campings, des gîtes et des résidences hôtelières.

Créé il y a vingt ans, Ctouvert (prononcez "c'est ouvert") emploie environ 80 collaborateurs à Toulouse, quartier Compans-Caffarelli avec une antenne à Montpellier. L'entreprise a des projets et est en période de croissance pour préparer la saison qui démarrera vraiment à la fin de l'hiver. Ctouvert s'occupe de la mise en ligne et du développement web (réservation en ligne par exemple) des campings, des résidences hôtelières et des gîtes. L'été dernier, la PME toulousaine a aussi travaillé avec la fédération occitane des campings pour mettre en valeur l'offre en Occitanie.

Le Covid a changé la donne dans les deux sens. Les vacanciers reconsidèrent l'idée de ne pas partir loin. Et les gestionnaires de campings et villages-vacances regardent désormais des bassins de clientèle proches. - Manuel Mirabel, fondateur de Ctouvert

Le flou artistique sur la saison hivernale, une probable croix sur Noël

Ctouvert travaille de fait moins l'hiver à cause d'une clientèle plutôt saisonnière et estivale, mais l'entreprise connaît bien les prestataires qui œuvrent aussi dans les Pyrénées.

Les acteurs des stations de ski veulent sauver le mois de février, le cœur de la saison d'hiver. La période de Noël n'est devenue qu'une cerise sur le gâteau quand il y a de la neige dans les Pyrénées.

Ctouvert lance une campagne de recrutement. L'éditeur compte d’une part muscler ses équipes techniques en recrutant des développeurs (seniors/juniors) pour faire évoluer ses solutions et, d’autre part, étoffer ses équipes éditoriales en recrutant des rédacteurs en langue française, espagnole, allemande et néerlandaise.