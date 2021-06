La nouvelle éco : Adventys, fabricant de matériel de cuisson à Seurre, adapte ses ventes

Dans "La nouvelle éco", mercredi 2 juin 2021, on pousse la porte de l'entreprise Adventys, une quarantaine de salariés, basée à Seurre, dans le sud de la Côte-d'Or, près de Beaune. Elle fabrique des équipements de cuisson par induction : des plaques, des woks, mais aussi des planchas ou des barbecues. Depuis 1999, cette société s'adressait aux professionnels, de la restauration par exemple. Depuis la crise sanitaire, avec la fermeture des établissements, elle a été forcée de se diversifier et propose donc son matériel à la vente pour les particuliers.

INTERVIEW - Jean-Luc Pérot, patron d'Adventys Copier

Made in France mais plus cher

Pour une plancha d'extérieur (c'est de saison) comptez entre 1800 et 2400 euros. Des tarifs élevés par rapport à du matériel plus "classique" sur le marché, justifiés par le directeur d'Adventys, Jean-Luc Pérot : "On utilise du matériel professionnel, effectivement on est un peu plus chers que du matériel au feu de bois ou au charbon. Maitriser une température de plancha au degré près, ni le bois, ni le charbon ni l'électrique ne peut le faire".