La nouvelle éco : Cyclofix le réparateur de vélo s'installe à Toulouse

Cyclofix, la start-up qui a fait son beurre sur la réparation sur le lieu de la panne des vélos et des trotinnettes, s'installe à Toulouse. Elle a lancé une plateforme de formation à la mécanique cycle construite sur le principe du e-learning.

Cyclofix propose désormais de se former soi-même à distance à la réparation des vélos, c'est la Cyclofix Academy qui répond aussi à l'augmentation de l'usage du vélo ces dernières années, même à Toulouse qui ne rentrait pas franchement jusque là dans la catégorie des villes "vélo-friendly".

Une autre réalité heurte les propriétaires de deux-roues : en cas de casse, il n'est pas toujours facile de trouver un réparateur. Ils sont peu nombreux et très occupés. Aujourd'hui, le nombre de mécaniciens cycle est estimé à 5.000 en France, il en faudrait deux fois plus.

La Cyclofix Academy Cyclofix Academy propose une formation professionnalisante et accessible depuis chez soi, via la plateforme en ligne. Elle s’adapte aux compétences et aux besoins des apprenants. Le temps de formation pour ce parcours complet est estimé à 35 heures environ. Une fois complété, il permet à l’apprenant de démarrer son activité avec les clés nécessaires pour réparer des vélos en autonomie, avec un niveau professionnel débutant.

La formation professionnelle « Mécanique Générale Vélo » est actuellement disponible au prix de lancement de 390 euros jusqu’au 30 novembre, 690 euros ensuite.