La nouvelle éco : dans l’Aude et l’Ariège, Pôle Emploi propose des stages de dix jours avant des CDI

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi POE est un dispositif qui permet à des personnes inscrites à Pôle Emploi d’acquérir à travers une formation des compétences professionnelles nécessaires à la satisfaction d’un besoin de recrutement identifié.

400 heures dans tous les secteurs

Selon les cas, ce besoin de recrutement a été exprimé par une entreprise (POE Individuelle) ou identifié au niveau d’une branche (POE Collective). Pour l’entreprise, la POE est donc un moyen efficace de recruter des candidats sur des métiers en tension. Et pour les demandeurs d’emploi, elle offre une opportunité rapide d’accéder à des métiers d’avenir. A Carcassonne par exemple des maçons ont suivi des cours de français et des stages techniques avant d’être embauchés ensemble dans des entreprises du bâtiment. En Ariège et dans l’Aude, territoire ruraux où certaines entreprises peuvent avoir de grosses difficultés à recruter, ce POE est particulièrement adopté. Il a été proposé à 350 personnes ces derniers mois et a abouti sur une embauche dans 90% des cas.

Une chance dans les départements ruraux

Toute personne inscrite à Pôle emploi peut bénéficier du dispositif et ainsi acquérir les compétences qui lui manquent pour occuper un emploi identifié. D’une durée maximale de 400 heures, la formation peut comporter une période d’immersion en entreprise. Anne Danycan, directrice territoriale délégué de Pôle Emploi Ariège-Aude estime que le dispositif est très "agile et permet vraiment du sur-mesure."