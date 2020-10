La nouvelle éco : dans l'événementiel, la société icaunaise Avéo tente de tenir "coûte que coûte"

Comme d'autres professionnels de l'événementiel, le gérant de la société Avéo, à Montigny-la-Resle, dans l'Yonne, courbe le dos depuis huit mois. L'entreprise, spécialisée dans la location de scène de sono ou d'éclairage, a vu son activité complètement arrêtée depuis mars. "Le chiffre d’affaire a baissé de 75% pendant la période de confinement, qui est la période la plus chargée de l’année", rapporte Jean-Sébastien Gut, le patron. Avant d'ajouter : "Il faut tenir, coûte que coûte".

Un soutien de l'Etat

Pour se diversifier, la société a développé une activité périphérique, à travers la vente et l'installation de ses produits dans des lieux de spectacles, des salles polyvalentes ou des églises. "Mais ça ne comble pas le manque à gagner, liée à l’activité de location et de prestation, précise le chef d'entreprise. "On a eu la chance de reprendre les tournées de théâtre avec Francis Huster et Thierry L’Hermite. Pour l’instant c’est maintenu, partout en France, sur des petites jauges mais nous louons quand même le matériel. Sinon, localement, nous avons uniquement fait la foire d’Auxerre et depuis, tous les événements ont été annulés jusqu’au 1er janvier."

Avéo a pu bénéficier du prêt garanti par l'Etat, qui correspond à un quart du chiffre d'affaires. "Le problème, c’est qu’il a été consommé par les charges fixes et par des investissements survenus au moment de la Covid-19. Nos banques ont joué le jeu, on a eu six mois de report de crédit. Normalement nous aurons encore un report de crédit sur six à 24 mois, a priori." Mais cela ne suffit pas à rassurer Jean-Sébastien Gut, qui doit gérer les annulations de dernières minutes. "On fait tout au jour le jour : on arrive sur le chantier on nous annonce qu’en fait c’est annulé. C’est ingérable : on commence quelque chose et on ne le finit pas. Mais je ne suis pas un cas isolé."

Jean-Sébastien Gut table sur une amélioration de la situation dans les six mois à venir.