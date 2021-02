La nouvelle éco : dans l'Hérault, 43% des offres d'emploi sont des CDI

L'Observatoire de Pôle emploi Occitanie a récemment mis en ligne une publication qui donne une vue d’ensemble sur le marché du travail en 2020. Une année "atypique", bouleversée dès le mois de mars. Premier constat : les offres d’emploi collectées par Pôle emploi sont à la baisse. -25% ,en cumul, sur l’année 2020.

La chute avait été brutale et historique au printemps dernier mais le volume d’offres n’a jamais retrouvé son niveau normal. En Occitanie, l’Hérault n’est pas le département le plus mal loti. La Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées ou encore le Tarn-et-Garonne enregistrent des baisses qui dépassent les 30% sur l'ensemble de l'année.

Quelle est la typologie des offres d'emploi ?

Dans l'Hérault, un peu plus de la moitié (56%) des offres d'emploi sont des offres dites durables, c’est à dire des CDD de plus de 6 mois ou des CDI. Les CDI représentent à eux seuls 43% des offres collectées par Pôle emploi. 41% sont en revanche des offres dites temporaires : des CDD de moins de 6 mois ou des contrats d’intérim de plus d’un mois. Dans le détail, 40% des contrats de travail proposés concernent des postes d’employés qualifiés et 15% des postes de cadres. Enfin, les deux tiers (quasiment 60%) des offres d’emploi émanent d’entreprises de moins de 10 salariés.

Les trois métiers qui ont concentré le plus d’offres en 2020 sont :

-Les services à la personne et à la collectivité.

-Le commerce la vente et la grande distribution.

-Le tourisme et l’hôtellerie restauration, à quasi égalité avec la construction et le bâtiment.

Côté demandeurs d’emploi, quel est le bilan de l’année 2020 ?

Le nombre d’inscrits en catégorie A, c’est à dire sans aucune activité, a bondi de 7% sur un an. On ne constate pas un flux massif de nouvelles inscriptions car ce sont essentiellement des personnes qui étaient en activité réduite (en catégorie B et C) qui ont basculé dans la catégorie A. En clair, cela signifie qu’il y a eu, en 2020, moins de petits boulots, de contrats courts ou de missions d’intérim. Ce sont donc les travailleurs précaires qui ont, les premiers, subi la crise du Covid.