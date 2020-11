La nouvelle éco : dans l'Hérault, le marché des piscines est en bonne santé

Depuis le confinement du printemps, les piscines fleurissent dans les jardins héraultais. Des professionnels du département voient leur activité grimper. "Depuis quelques années, le marché des piscines prend 15 points chaque année, note Alexandre Charron, gérant de l'entreprise Piscine d'Ô, basée à Montferrier-sur-Lez. On n'a pas encore terminé notre bilan annuel mais, au magasin, on a déjà une hausse du chiffre d'affaires de 20%. Au mieux, il peut même grimper à 35%."

"Les télétravailleurs voient leur piscine tous les jours. Ils n'ont par exemple pas envie d'avoir une piscine verte devant leur salon." - Alexandre Charron, gérant de l'entreprise Piscine d'Ô.

Les Héraultais sont de plus en plus friands de piscine. "Ce sont surtout les produits qui s'installent rapidement et qui ne nécessitent pas de gros travaux qui ont la côte, remarque Christophe Perez, gérant du magasin Irrijardin de Clermont-l'Hérault. La piscine à coque polyester est très demandée.

Il suffit de creuser un trou et de placer la coque à l'intérieur : en moins d'une semaine, vous avez une piscine prête à plonger ! Il y a aussi les piscines en bois, qu'on peut choisir d'enterrer. Les clients se tournent également vers les piscines plastiques, qui nécessitent une seule journée d'installation."

Christophe Perez a dû s'adapter rapidement à la hausse d'activité. "En réalité, on l'a plus subie plus qu'autre chose parce qu'on ne s'y attendait pas", nuance-t-il. Il a recruté une personne pour l'été et a eu recours à des intérimaires.

Alexandre Charron, gérant de l'entreprise Piscine d'Ô à Montferrier-sur-Lez. Copier

L'entreprise d'Alexandre Charron est très sollicitée pour des opérations de rénovation et d'entretien des piscines. "Comme ils sont confinés chez eux, les clients font probablement plus attention à leur piscine, analyse le trentenaire. Ils s'aperçoivent qu'il y a une fuite ou prennent le temps de s'en occuper. Certains achètent des produits chimiques pour traiter leur piscine."

La demande en matériel de sécurité a également augmenté. "En-dehors de l'école, les enfants sont confinés, rappelle Alexandre Charron. Les parents font appel à nous pour qu'on sécurise leur piscine."

Même après avoir recruté trois personnes, Alexandre Charron croule sous le travail. "J'ai un rythme similaire à celui que j'ai en saison, alors qu'on est en novembre, note le chef d'entreprise. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu."