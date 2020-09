"La Nouvelle Éco" : dans l'Indre, l'abattoir du Boischaut rouvre à temps plein

L'abattoir du Boischaut veut repartir sur des bases saines ! Après le scandale de 2018 et les vidéos diffusées par l'association L214, la structure a décidé de revoir sa façon de travailler. Cela passe notamment par une nouvelle gestion de l'abattoir.

Une société coopérative, gestionnaire de l'abattoir

Après les vidéos de L214 diffusées en 2018, l'abattoir a été contraint de fermer temporairement. En juillet 2019, la structure rouvre progressivement et décide de se tourner vers une nouvelle gestion. Après des mois de travail, c'est officiel depuis ce 1er janvier 2020, l'abattoir du Boischaut est géré par une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). "On est 17 actionnaires, des bouchers, des éleveurs, des syndicats... On a voulu que cela rassemble des gens compétents et que ça soit suffisamment ouvert" explique Arnaud Labesse, éleveur et président de la SCIC. L'idée c'est que chaque professionnel apporte sa pierre à l'édifice pour une gestion en bonne intelligence.

Arnaud Labesse, éleveur bovin et président de la société gestionnaire de l'abattoir du Boischaut. © Radio France - Lauriane Havard

Une nouvelle politique basée sur le bien-être animal

Les nouveaux gérants de l'abattoir se sont efforcés de revoir le fonctionnement général de la structure, mais aussi d'apporter une formation aux salariés. "Tous les opérateurs ont été formés au bien-être animal, on a aussi la présence d'une qualiticienne sur site qui n'était pas là avant et qui est chargée de conseiller et de faire des rappels à l'ordre quand c'est nécessaire" indique Arnaud Labesse, le président de la société gestionnaire de l'abattoir. Aujourd'hui, les autorités sanitaires ont félicité les efforts de l'abattoir, notamment sur l'hygiène et le bien-être animal.

La structure s'en est plutôt bien sortie pendant le confinement avec un engouement des consommateurs pour le local. Toutefois, depuis cet été, les commandes se font un peu plus rares. Mais Arnaud Labesse compte sur la rentrée pour que l'activité de l'abattoir reparte. "On voit déjà le carnet de commandes se remplir, notamment avec les demandes des collectivités locales pour les cantines". Après une ouverture progressive depuis le déconfinement, l'abattoir du Boischaut va retrouver son "rythme de croisière" dès cette semaine.