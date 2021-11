La Nouvelle Éco : dans l’Indre, plus de 150 entreprises cherchent un repreneur

Dans l’Indre, 150 à 200 entreprises sont à céder mais leurs patrons connaissent des difficultés à trouver un repreneur. De fait, les créations sont plus nombreuses que les reprises. “On pense souvent qu’il est plus facile de créer son entreprise. Pourtant reprendre une entreprise présente certains avantages : on reprend un fichier clients, un chiffre d’affaires et des salariés, donc des compétences, à une époque où recruter est devenu compliqué”, souligne Jean-Luc Gourin, responsable de l’agence entreprises et territoires qui dépend de la chambre régionale des métiers.

Des arguments qui seront développés ce jeudi 25 novembre de 9 h 30 à 17 h lors du forum “Une journée pour entreprendre” qui se tient dans les locaux du CCI Campus Centre. Cet événement est organisé depuis une vingtaine d’années par les trois chambres consulaires (chambre des métiers, chambre de commerce et d’industrie et chambre d’agriculture) avec le soutien de nombreux partenaires.

Un retour en présentiel

En raison du Covid, l’édition 2020 s’était déroulée de façon dématérialisée durant une semaine sous la forme de cinq webinaires en fin de journée, une formule qui avait connu un certain succès. Les organisateurs ont souhaité renouer cette année avec une édition en présentiel mais en s’inspirant de cette formule de webinaires.

Six mini-conférences animées par des experts et suivies d’un temps de questions/réponses avec le public sont donc programmées tout au long de la journée. Elles aborderont les différentes problématiques liées à la création ou reprise d’une entreprise. Des chefs d’entreprises viendront témoigner de leur expérience.

Des conseils utiles

Des conseillers des chambres consulaires se tiendront également à la disposition des personnes intéressées pour échanger avec elles et leur faire découvrir le site www.entreprendre-indre.fr qui recense les offres existantes. Depuis la crise du Covid, les créateurs ou repreneurs sont de plus en plus d’anciens chefs d’entreprises ou des cadres en reconversion. Ils peuvent bénéficier d’un accompagnement de la part des chambres consulaires pour établir leur business plan et rechercher des financements. Des plateformes d’initiatives locales accordent notamment des prêts d’honneur qui peuvent servir de levier auprès des banques.

Favoriser la reprise d’entreprises, et donc le maintien d’emplois sur le territoire, est une des priorités des chambres consulaires. Dans l’artisanat, 30 % des chefs d’entreprise ont aujourd’hui plus de 55 ans.