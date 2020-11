LA NOUVELLE ÉCO : dans l'Indre,Trackengo digitalise le ramassage de bottes de paille ou de foin

Natif de la Brenne, Florian Lafoux, 26 ans, est un des premiers occupants du Village by CA de Châteauroux. Sa startup, Trackengo, développe des solutions numériques pour le monde agricole. Et notamment pour le ramassage des bottes d paille ou de foin.

“J’ai la chance de travailler pour le secteur agricole, se réjouit Florian Lafoux. On ne peut pas mettre l’activité des champs sous cloche. La crise sanitaire et le confinement n’a pas de réel impact sur moi, sauf pour mes rendez-vous professionnels" : né à Ciron, en Brenne, ce jeune ingénieur en agriculture, spécialisé dans l’environnement et la durabilité, développe depuis trois ans des solutions numériques et digitales pour le monde agricole. Il a reçu le 3e prix au concours AGREEN STARTUP de La Roche-sur-Yon en 2017 et le prix espoir du prix initiative décerné par le Crédit agricole Anjou-Maine en 2018.

En août 2019, il crée sa startup Trackengo et intègre deux mois plus tard le Village by CA de Chateaudun, spécialisé dans l’agriculture et les nouvelles technologies. Tout en y restant rattaché, il fait partie des premiers startuppers à prendre possession des locaux du Village by CA de Châteauroux depuis le 19 octobre. Une façon pour lui de revenir dans son département d’origine et de “contribuer à la mise en place d’un nouvel éco-système”.

Réduire l’impact environnemental

La technologie est de plus en plus présente dans les travaux agricoles, c’est pourquoi Florian Lafoux a créé une application dont la vocation est de faciliter l’organisation logistique du ramassage des bottes de foin et de paille. Celles-ci sont géolocalisées lors du pressage. L’appli web et mobile permet ensuite d’optimiser le ramassage entre les différentes parcelles, puis au sein de chaque parcelle afin de faire gagner du temps à l’agriculteur et lui apporter un plus grand confort de travail. En limitant les trajets et donc le tassement du sol, l’appli permet également d’économiser du carburant, ce qui diminue l’impact environnemental.

L’objectif de Florian Lafoux est de commercialiser au printemps 2021 une première version de son appli à destination des marchands de paille avec en plus une partie back office pour accompagner le management des saisonniers.