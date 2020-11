La nouvelle éco: dans l'Yonne, l'intérim ne souffre pas trop du reconfinement

L'emploi intérimaire dans l'Yonne souffre moins pendant ce deuxième confinement. Contrairement au printemps, les demandes n'ont pas chuté de 80% mais de 5 à 10% seulement. Les secteurs du BTP et industriel peuvent en effet continuer à produire et donc à recourir à l'emploi par intérim.

William Decembry est le directeur régional d'Euréka qui compte dix agences dont trois dans l'Yonne à Auxerre, Avallon et Saint-Sauveur.

-Le secteur de l'intérim a été particulièrement touché lors du premier confinement, qu'en est-il pour le début du second confinement.

Nous sommes dans une situation bien meilleure qu'au printemps puisque le confinement est plus souple et permet aux entreprises de rester ouvertes. De ce fait, nous sommes beaucoup moins impacté qu'en mars ou l'arrêt des demandes a été très brutal. Nous avons alors perdu 80% de nos effectifs en deux jours. Il a fallu se réorganiser très vite, les entreprises ne faisaient plus appel à nous du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous n'avons pas du tout les mêmes problèmes car l'intérim reprend et ne s'est pas arrêté.

- Çà veut dire qu'il n'y a pas de baisse d'activité ?

On a une petite baisse de 5 à 1O % mais c'est très peu handicapant. Avant, les mesures barrières étaient compliquées dans le BTP. Là, les chantiers sont autorisés. Il y a du travail en intérim comme pour les industries qui n'ont pas les problèmes d'approvisionnement du premier confinement. La tendance sera à vérifier car la fermeture des commerces non essentiels peut avoir un impact sur les débouchés. Mais globalement, le fait d'avoir moins d'incertitude a permis d'avoir une activité plus élevée.

-Vous avez donc confiance pour les semaines à venir?

Oui, on retrouve notre rythme de croisière, on repart à la reconquête de nos activités, nous ne sommes pas inquiet par rapport aux nouvelles mesures . On gagne quelque point d'activité chaque semaine depuis vingt semaines maintenant.

-Quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment?

Aujourd'hui dans l'Yonne, nous recherchons des agents de fabrication en industrie, des profils d'agents logistiques de transports pour les poids-lourds et super-lourds et dans le BTP, nous sommes encore à la recherche d'intérimaires dans tous les métiers du second œuvre. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte des agences d'intérim si vous êtes à la recherche d'un emploi.

William Decembry attire l'attention aussi sur la situation des personnels soignants intérimaires. Ils ont été exclus de la prime Covid19 du printemps alors qu’ils ont été en première ligne au même titrer que les soignants titulaires et ce n'est absolument pas normal se désole le directeur régional d'Euréka.