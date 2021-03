La nouvelle éco : dans la Marne, le carton des livraisons de courses à domicile

Avec la crise sanitaire, de plus en plus de Marnais utilisent l'option "livraison à domicile" lorsqu'ils font leurs courses sur internet. Pour cela, les supermarchés passent généralement par des plateformes de livraison entre particuliers, comme Shopopop.

C'est une activité qui explose depuis un an et le début de la crise sanitaire. La livraison de courses à domicile a la côte dans la Marne. L'activité de Shopopop, une plateforme de livraison entre particuliers, a triplé dans le département en douze mois.

Pour les 250 "shoppers" de la Marne, un déplacement chez un particulier depuis un supermarché rapporte "entre 5 et 11 euros", en fonction du nombre de paquets à transporter et du nombre de packs d'eau par exemple. Pas de quoi s'enrichir : "Le but, ce n'est pas de se faire de l'argent, confirme Samuel, un livreur rémois. Le plus important, c'est d'aider les autres."

Nous nous sentons vraiment utiles - Samuel, shopper

Et avec le Covid-19, l'esprit de solidarité de ce shoppeur prend tout son sens : "Je pensais qu'on livrerait surtout des personnes âgées. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas se déplacer, sans moyen de locomotion. Et puis, nous avons les personnes 'cas contact'. Ça leur fait du bien de voir d'autres personnes."

Plusieurs magasins partenaires

Pour Samuel, ancien commercial sur les Salons et au chômage depuis le début de la crise sanitaire, le planning de la journée se décide le matin. Avec une moyenne de 8 commandes quotidiennes pour lui : "Nous nous sentons vraiment utiles."

Avec plus d'une dizaine de magasins partenaires, de Reims à Sainte-Ménehould, Frignicourt ou Vitry-le-François, Shopopop explose dans la Marne. 8.600 livraisons ont été effectuées dans le département depuis février 2019, selon la plateforme.