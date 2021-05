La nouvelle éco : dans la partie depuis 6 générations, ils ouvrent une nouvelle mercerie à Saint-Junien

Des bobines de fil, du tissu, de la laine ... A Saint-Junien, la deuxième ville de la Haute-Vienne les "petites mains" peuvent faire leurs achats à La Lainière. C'est la nouvelle mercerie qui vient d'ouvrir en plein centre de la ville. Ce sont des Charentais père et fils, déjà propriétaires de trois magasins à Angoulême qui viennent d'ouvrir cette boutique de 90 M2 . Dans cette famille on est mercier de génération en génération ou plutôt lainier.

"C'est comme dans Astérix et Obélix, quand on est tombé dans la marmite..."Eric Geoffroy

Si ça ne fait qu'une douzaine d'années que la famille s'est lancée dans la mercerie, cela fait en revanche 6 générations qu'elle travaille dans la laine. Eric Geoffroy est la cinquième génération et son fils Thomas qui travaille avec lui est la sixième. "En fait les premières générations étaient des ambulants qui faisaient les marchés et vendaient la laine et forcément c'est comme dans Astérix et Obélix, quand on est tombé dans la marmite on y reste" raconte Eric Geoffroy. Son fils d'ailleurs continue à faire les marchés en Charente et sur une partie de la Haute-Vienne.

Une mercerie qui répond à de nouveaux besoins

Si le père et le fils ont choisi Saint-Junien pour ouvrir un nouveau magasin "c'est parce que c'est une ville très attractive et parce qu'il y avait un manque de mercerie dans ce coin de Haute-vienne et de Charente Limousine. Il y a des petits villages autour qui ont besoin de marchandises" explique encore Eric Geoffroy. Et même si beaucoup de merceries ont mis la clé sous la porte ces dernières années, il se montre très confiant. "D'abord parce que la période que nous traversons a permis aux gens de redécouvrir le plaisir de faire les choses soi-même et ensuite parce que l'histoire de consommer et de jeter est révolue". Pour Eric Geoffroy c'est sûr : La crise sanitaire a créé des besoins que les gens ne connaissaient pas.