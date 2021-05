La Nouvelle Eco : dans la Somme, l'abbaye de Valloires rouvre aux visiteurs avec un peu d'avance

L'abbaye a obtenu une autorisation de la préfecture pour ouvrir six jours avant les autres lieux culturels. Pendant les sept mois de fermetures, les équipes en ont profité pour imaginer de nouvelles visites et de nouveaux événements.

C'est une bonne idée de sortie pour occuper son week-end. À Argoules, en Baie de Somme, l'abbaye de Valloires vient de rouvrir ses portes, jeudi 13 mai. Elle a obtenu de la part de la préfecture une autorisation pour accueillir de nouveau du public, un peu avant la date officielle, prévue pour le 19 mai.

à lire aussi La Nouvelle Eco : quel déconfinement pour les parcs et autres zoos dans la Somme ?

Pour convaincre les autorités, Pierre-Vincent Guéret, le directeur général de l'abbaye avait quelques arguments sous le coude. À commencer par la possibilité de respecter scrupuleusement les gestes barrières : "l'avantage c'est que nos circuits sont en grande partie en extérieur, et en intérieur on a des capacités énormes, autour de 100 mètres cubes par personne. Ce sont des groupes en demi-jauge, et on a la capacité d'envoyer plusieurs groupes à la suite en respectant les bonnes distances."

"Rouvrir à l'ascension était symboliquement accepté par la préfecture"

Mais Pierre-Vincent Guéret a également utilisé une autre argument - un peu plus étonnant - pour obtenir cette dérogation : "la tradition de Valloires est une tradition chrétienne, donc rouvrir à l'ascension était symboliquement accepté par la préfecture." Le directeur général explique également que "l'abbaye travaille en synergie avec les jardins de Valloires qui ont aussi rouvert, donc ça fait sens que nos circuits de visites repartent ensemble."

Les guides ont donc repris du service. Soulagement pour les équipes selon Pierre-Vincent Guéret : "on est content de bosser. On se dit que c'est reparti, on va respecter bien toutes les règles, comme tout le monde mais on retrouve le sourire."

De nouveaux parcours et événements pour l'abbaye

Les visites de l'abbaye de Valloires, comme dans tous les autres lieux culturels du pays, ont été arrêtées il y a sept mois. Une période compliquée, mais qui a permis également de travailler sur d'autres projets : "on a mis à profit ces derniers mois pour inventer de nouveaux circuits de visites, on a ouvert une nouvelle salle dédiée à Thérèse Papillon, ouvert une nouvelle boutique... On a essayé d'innover !"

Les équipes ont également planché sur un gros événement, prévu pour l'été : "on prépare un spectacle son et lumières du 19 juillet au 19 août. C'est une surprise, on annoncera bientôt le programme, mais ce sera une mise en lumière de l'abbaye par un professionnel qui a travaillé pour le Mont-Saint-Michel et les Invalides. On va compléter l'offre culturelle de l'été en Baie de Somme."