La nouvelle éco : dans la Somme, la campagne betteravière s'annonce sous de meilleures auspices qu'en 2020

Dans la sucrerie Saint-Émilie de Villers-Faucon, ce sont 17.000 tonnes de betteraves qui sont écrasées chaque jour, et plus de 2.500 tonnes de sucre produites.

En Picardie, la campagne betteravière s'annonce sous de bien meilleures auspices en 2021, après deux années compliquées : la tonne de betterave devrait attendre les 27 euros, soient 1,50 euro de plus qu'en 2020. Les marchés du sucre se portent mieux, la météo a été relativement clémente, ce qui rassure les betteraviers. Les récoltes ont démarré fin septembre-début octobre et vont s'étendre jusqu'à la mi-janvier. Trois mois intenses pour les agriculteurs et pour les sucreries, qui tournent à plein régime depuis plus de deux semaines. C'est le cas de la sucrerie Saint-Émilie du groupe Cristal Union, située à Villers-Faucon, près de Péronne.

Par ailleurs, notez que l'entreprise Cristal Union ouvre en tout 51 postes en France : 33 CDI, 7 CDD et 1 contrat en apprentissage pour travailler dans des sucreries. Le groupe recherche notamment des mécaniciens, des techniciens de maintenance, des chaudronniers. Pour postuler, il faut se rendre directement sur le site de Cristal Union ou alors sur le site de Pôle Emploi.