La "nouvelle éco" : dans la vallée de la Romanche, les syndicats d'EDF contre la "privatisation des barrages"

Le Pdg d'EDF Jean-Bernard Levy et le ministre de l'économie Bruno Lemaire seront entendus par des députés en commission ce mercredi pour évoquer le projet "Hercule" qui vise notamment à autoriser l'entrée d'acteurs privés dans la gestion des barrages hydrauliques. Un projet contre lequel se battent les syndicats d'EDF qui redoutent une "privatisation" de la production d'électricité. Philippe André, hydrologue et délégué Sud Energie etait l'invité de "la nouvelle éco" ce mercredi à 7h15.

En quoi le projet "Hercule" est-il dangereux selon vous ?

Hercule n’est en fait que le prolongement de l’absurdité de la mise en concurrence du système électrique qui dure un quart de siècle. En deux mots, si on parle d’Hercule, le projet prévoit de saucissonner encore davantage EDF en livrant à la concurrence deux ou trois vaches à lait d'EDF, pour priver la nation de ses rentes, les réseaux de distribution notamment. Les campagnes peuvent craindre d’être abandonnées, les énergies renouvelables, solaires et éoliens, avec pourtant un prix d’achat garanti sur plus de 20 ans. Et peut-être aussi donc les barrages hydroélectriques, avec un double problème : le contrôle de la stabilité du réseau électrique et de la sécurité par des multinationales qui seront potentiellement étrangères.

à lire aussi Mouvement de grève à l'usine hydraulique EDF de Livet-et-Gavet contre le projet Hercule

À côté de ça, il prévoit de conserver à la charge de l’État, le nucléaire, qui va coûter de plus en plus cher avec les mesures "post Fukushima", le démantèlement des vieilles centrales et le traitement des déchets en clair. En gros : les profits on les donne au privé, on se garde les pertes dans le giron de l’État.

Comment pouvez-vous faire pression pour vous faire entendre ?

Alors on ne peut plus couper le courant, à la différence des grévistes de la sncf qui peuvent stopper les trains. C’est sur que depuis une vingtaine d’années, l’État s’est bien engagé à faire ce que Nicolas Sarkozy résumait en 2007 avec cette formule " maintenant quand les gens font grève on s’en rend plus compte". Donc effectivement on peut faire grève, on peut prendre en main l’outil de production, mais dès que les baisses de production menacent l’équilibre du réseau, les salariés risquent leur emploi. Donc effectivement, nous sommes impuissants. Nous ne pouvons pas couper le courant, alors nous allons peut-être nous en arriverons à demander aux citoyens de désobéir, une sorte de "désobéissance électrique" par exemple, en demandant à nos concitoyens de couper le disjoncteur tous les soirs à 20 heures, manière pour nous de "sous-traiter"notre grève dont le droit nous est supprimé par les pouvoirs publics.

Les citoyens doivent pouvoir choisir s’ils veulent, pour l’électricité, le même fiasco que pour les autoroutes en plus dangereux

Estimez-vous qu'il y a un double langage de la part de l'Etat ?

Oui, Emmanuel Macron est le roi du "en même temps". Quand au début du confinement il nous parlait des "jours heureux" se référait au programme du conseil national de la résistance qui a créé EDF et la sécurité sociale, en même temps, on a découvert que l’État et Bruxelles négociaient dans le plus grand secret l’avenir de ce bien capital qui est l’électricité.

Les citoyens doivent vraiment pouvoir s’emparer de ce scandale d’État, en débattre et choisir s’ils veulent, pour l’électricité, le même fiasco que pour les autoroutes, ou alors, que l'électricité reste un bien commun au service de la lutte contre le réchauffement climatique et pour plus de justice sociale. C'est aux citoyens de décider et non aux politiques dans les bureaux feutrés de Bruxelles.

à lire aussi VIDÉO - Un tunnel de dix kilomètres de long sous la montagne pour la future centrale hydraulique Romanche-Gavet

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?