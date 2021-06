La "nouvelle éco" : dans la vallée du Grésivaudan, deux sœurs se lancent dans le 'drive zéro déchet"

Il y a un mois, France Bleu Isère vous présentait le projet Boc'Oh! à Saint-Marcellin, voici maintenant, dans le même genre, mais dans la vallée du Grésivaudan,"le drive des p'tis bocaux". Le site internet sera activé dans quelques jours. L'une de ses fondatrices, Karine Pustel était l'invitée de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi.

En quoi ça consiste à un drive zéro déchet ?

Alors le principe est le même qu’un drive classique, vous commandez vos produits sur un site Internet, en ligne, vous remplissez votre panier, vous choisissez un créneau horaire et un lieu de retrait de votre panier. Mais nous, en plus, nous proposons uniquement des produits locaux que nous achetons au maximum en vrac, ou auprès de producteurs qui récupèrent ensuite leurs contenants. Nous les conditionnons dans des contenants réutilisables. Le principe c’est qu’on achète en vrac à nos fournisseurs et on reconditionne dans des bocaux ou des sacs en toile, que l’on récupère ensuite, via le système de la "consigne" auprès de nos clients.

À quel moment les clients vous les ramène-t-ils ?

Alors, soit entre deux courses, quand ils sont vides, soit à la course suivante. Nous les nettoyons, nous les désinfectons, et nous les remettons dans le circuit pour participer à une économie circulaire.

Où pourra-t-on retirer vos produits ?

On a deux points de retrait, l’un à Lumbin et l’autre au Touvet.

Quels produits va-t-on trouver sur le drive des p'tits bocaux ?

Des produits alimentaires, des produits cosmétiques, d'hygiène, d’entretien, et également des accessoires "zéro déchet" par exemple pour la cuisine ou la salle de bain. On mise évidemment sur les circuits courts, les producteurs locaux, nous travaillons, on n’y tient, avec les producteurs de la vallée du Grésivaudan. Nous avons beaucoup de choix. On élargit aussi à l’ensemble de l'Isère, et sur certains produits, si on ne trouve pas, on va jusqu’aux frontières de la région. Nous les rencontrons, nous continuons d’ailleurs toujours à rencontrer des fournisseurs pour préparer notre ouverture dans quelques jours, et on est très bien accueilli, chaleureusement. Ils ne font visiter leurs exploitations et, à chaque fois, ce sont des rencontres très enrichissantes.

Combien êtes-vous derrière ce projet ?

Nous sommes deux, ma sœur et moi. On s’est lancée dans cette aventure au départ parce qu’on a constaté nous-mêmes qu’on avait envie, besoin même, de consommer local et bio et qu’on ne trouvait pas forcément, dans la vallée du Grésivaudan, la réponse à cette demande. On était obligé d’aller dans plusieurs endroits différents et donc on s'est dit : la solution c’est de regrouper en un seul lieu unique les producteurs et de proposer au maximum de produits zéro déchet.

