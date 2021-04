La Nouvelle Eco : Dans la Vienne, une agence funéraire qui célèbre la vie

Lydia De Abreu s'occupe de tout de A à Z et avec sourire, écoute et bienveillance

Vous connaissez peut être le "wedding planer" (la personne qui vous aide à organiser votre mariage) et bien sachez qu'il existe désormais la même chose concernant les obsèques. Depuis peu l'agence funéraire "Joli départ" vous propose ses services, et c'est une poitevine qui l'a créée. Lydia De Abreu veut bouleverser les codes et surtout proposer des cérémonies qu'elle aurait bien voulu qu'on lui propose par le passé :" Je pars du principe que la personne s'en va, mais qu'on a quand même partagé un bon bout de chemin ensemble et chaque personne mérite un joli départ". La jeune cheffe d'entreprise pense surtout aux autres et à commencer par ses deux garçons " je n'imagine pas que mes enfants puissent aller dans ces magasins traditionnels, que je trouve très funestes et très moches et même glauques, moi personnellement je n'aime pas." Du coup elle imagine plutôt se retrouver dans une agence, dans un endroit plutôt cosy et accueillant et surtout pas au milieu de plaques de marbre, de tombes et de cercueils.

Ecoute et partage pour un joli départ - JP

Je m'occupe de tout

Lydia qui compte sur le bouche à oreille et aussi internet pour se faire connaitre, nous raconte qu'elle met un point d'honneur à être aux côtés de ses clients de A à Z. "Tout commence par un échange téléphonique et après je me déplace chez le client pour prendre un maximum d'informations pour anticiper un peu la cérémonie et aussi pour lancer les démarches administratives, du coup la famille n'a affaire qu'à moi, je m'occupe de tout."

un logo qui annonce la couleur - JD

Et cela va même plus loin dans la démarche "mon job c'est aussi de proposer tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, comme des cercueils sur lesquels on peut écrire, dessiner ou coller des stickers, organiser une scénographie tout est possible". L'idée est donc de rendre l'évènement plus "joli".