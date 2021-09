La nouvelle éco : dans le Chablais, la plateforme de livraison locale Chab' Livraison fait un malheur

"C'était un vrai besoin dans la région". ¨Pour Maxime Legrand, pas de doute, un burger ou une pizza livrée à domicile, c'est vraiment ce qui manquait du côté de Douvaine et de toutes les communes de l'arrière-pays du Lac Léman. D'autant plus avec les différents confinements qui ont obligé beaucoup de personnes à rester à la maison, sans pouvoir accéder aux plateformes de livraison classiques que sont Deliveroo et Uber Eats.

Alors avec des amis, le jeune entrepreneur chablaisien lance en quelques mois la plateforme de livraison locale, Chab' Livraison. Les premiers repas sont livrés à vélo en février 2021dans sa commune, à Douvaine. Le cercle s'élargit progressivement, jusqu'à livrer (en voiture cette fois) dans une dizaine de communes du Chablais. " Ca couvre une région de près de 20 000 habitants" selon le fondateur Maxime Legrand. "Il y avait vraiment un cruel manque dans une région assez dynamique".

Jusqu'à 200 repas livrés par soir

Alors durant le dernier confinement d'avril, Chab' Livraison n'a pas chômé. Jusqu'à 200 repas livrés par soir, un record pour l'instant pour la plateforme, devenant du même coup un véritable vecteur de lien social. Pour Maxime Legrand, "cela leur permettait de voir du monde, on nous a toujours accueilli avec le sourire. On était comme des prophètes qui amènent leur repas. En plus, nous on connaît tous nos restaurateurs et nos villages".

"On était comme des prophètes"

Parce que pour pousser le local jusqu'au bout, Chab' Livraison a bien évidemment fait appel aux restaurateurs du coin. Aujourd'hui, ils sont plus d'une dizaine à proposer leurs plats sur la plateforme.

Aujourd'hui, Chab'Livraison cherche à élargir sa zone sur d'autres communes du Chablais. D'autres idées sont aussi à venir, comme la livraison d'une station de montagne cet hiver. Pour passer du burger ou du plat chaud livré en voiture... à la livraison en motoneige.