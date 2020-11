La nouvelle éco : dans le Finistère, un "click and collect" collectif pour livres et chocolats

Fermée au public depuis vendredi dernier, la librairie L'Ivresse des Mots à Lampaul-Guimiliau (Finistère) a mis en place un système de "click and collect", ou "cliquer et ramasser" : les clients peuvent commander leurs livres, et venir les chercher sur place.

Et la librairie n'est pas seule. Avec la ferme maraîchère "Ar Beskelloù" de Plouescat, la chocolaterie Kervern de Saint-Thégonnec et le bistro-épicerie Le Mélar Dit de Locmélar, ils organisent des tournées communes pour livrer les clients.

"Nous proposions déjà des paniers de légumes à la librairie", explique la libraire Maela Ily. "Désormais, le maraîcher emmène aussi des livres achetés par les clients, pour les livrer en même temps que les légumes". Même système du côté de l'épicerie et de la chocolaterie. "Nous pouvons réceptionner des chocolats commandés par les habitants d'ici, et livrer à la chocolaterie des livres commandés par les habitants de Saint-Thégonnec".

Contacter directement les commerçants

Un fonctionnement solidaire entre petits commerçants qui s'est mis en place "très vite", selon Maela Ily. "Ca peut sembler compliqué, mais c'est en fait très simple. On s'arrange entre nous pour que le client n'ait pas à faire de la route pour venir chercher ses produits".

"C'est une façon de continuer à travailler, malgré le virus" Maela Ily

Ce système d'entraide entre commerçants "ne suffira pas à compenser les ventes que nous aurions faites si le magasin était ouvert", souligne Maela Ily. "Mais nous ne sommes qu'en novembre, nous pouvons encore sauver la période de Noël".

Pour commander livres, chocolats ou légumes, Maela Ily conseille de "contacter directement les commerçants", qui s'arrangeront ensuite pour rassembler la commande dans le magasin le plus proche.