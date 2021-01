La nouvelle Éco : dans le Gers JHOG vend des vélos cargo aux professionnels

Et si les entreprises changeaient leur façon de rouler et de transporter ? C'est le pari de l'entreprise gersoise JHOG qui commercialise des vélos cargo électriques pour les professionnels.

Depuis l’automne 2019, JHOG s’est lancé dans la vente de cycles utilitaires électriques (vélos cargos et remorques) pour les professionnels.

Au départ, ce sont Jérôme Hurault et Olivier Geraci qui lancent l’entreprise. L’un est dans le Gers l’autre à Chambéry. Ensemble, avec leurs initiales, ils créent JHOG. Ce qui les pousse, c’est une envie de changer, de redonner un peu de sens à leur vie. Ils résument "c’était un peu une crise de la quarantaine". Ils ont envie de se lancer dans le domaine du vélo électrique mais se rendent comptent que l’offre est déjà dense. Alors ils choisissent la niche du vélo cargo et s’adressent aux professionnels. Ils vont donc commercialiser des vélos construits par la marque Douze cycles.

Pour des communes, des artisans, des livreurs

À Marseille, Nice, Grenoble, Urby, filiale du groupe La Poste, adoptent leurs cycles utilitaires électriques. A Marseille et Lyon, une jeune entreprise de livraison de courses à domicile se tourne vers JHOG. En Provence, une municipalité en équipe ses agents pour l’entretien, les petits travaux. Et Toulouse des vélos cargos de Jhog se multiplient chez les artisans avec notamment un plombier.

Le plus de JHOG : l’entreprise propose un service complet et un vélo-cargo qui est vraiment adapté au besoin du professionnel notamment au niveau de sa caisse. JHOG termine de monter les deux-roues dans ses ateliers pour qu’ils soient vraiment « prêt à l’emploi ». Avec l’essor de l’entreprise, un troisième associés est entré dans le projet. Il est basé à Angers, et JHOG peut maintenant desservir quasiment tout le territoire français.

L’entreprise a évidemment profité de l’élan favorable aux vélos depuis la pandémie même si souvent l’achat d’un vélo cargo (qui coûte entre 4000 à 5000 euros HT) est un projet de long terme.