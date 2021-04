La nouvelle éco : dans le Grand Reims, le made in France fait les affaires des Binocles par Emeline

"Sur la partie professionnelle, on est passé de 100 montures par mois à 300 montures par mois, en seulement six mois de temps", dit Lucas Brunet, l’un des fondateurs des Binocles par Emeline. A Tinqueux, l’atelier du lunetier tourne à plein régime. Les Binocles par Emeline propose des lunettes sur mesure, fabriquées dans le Grand Reims, pour les particuliers et les opticiens.

L’engouement pour la fabrication française

Depuis l’épidémie de Covid-19 et les confinements, la petite équipe des Binocles par Emeline a vu du changement dans les attentes de ses clients. "L’engouement pour la fabrication française, clairement", dit Lucas Brunet. La demande est forte.

Avec le premier confinement, les lunetiers rémois en ont aussi profité pour repenser leur façon d’aborder leur activité. "On a développé une nouvelle gamme de lunette, on a revu tout le concept de A à Z. On a revu tout le concept de fabrication pour essayer d’avoir un coût produit qui soit accessible à n’importe quelle personne", poursuit Lucas Brunet.

On sait d’où ça vient, on sait comment s’est fait

Fabrication de lunettes dans l'atelier des Binocles par Emeline à Tinqueux dans le Grand Reims. - Lucas Brunet

Le résultat est payant. Le savoir faire et l’originalité des lunettes sur mesure des Rémois est très demandé. Les ventes ont décollé et l’équipe des Binocles par Emeline ne voit que des avantages à la fabrication locale et artisanale. "On sait d’où ça vient, on sait comment s’est fait. On n’a pas ou peu de problème de livraison et puis on participe localement à l’activité de nos commerçants", dit Lucas Brunet.

