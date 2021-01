La nouvelle éco : dans le Morbihan, l'agence de rencontre West Love veut se développer grâce à l'événementiel

Ferdy Pogam a lancé son agence de rencontre dans le Morbihan, West Love, le 14 février 2020. Avec la crise sanitaire, son activité n'a pu réellement se lancer qu'en mai. "Cela a été un peu complexe au début car quand on démarre de zéro, _il faut se créer une légitimité_, d'autant plus que le lien de confiance est extrêmement important dans le milieu de la rencontre. J'ai profité du confinement pour communiquer là-dessus", glisse le créateur de l'agence, qui a pu compter sur les conseils de Béatrice Paul, responsable de l'agence Oasis à Quimper.

La crise sanitaire met en lumière qu'à deux, c'est mieux

Malgré le contexte sanitaire, Ferdy Pogam est confiant pour l'avenir de son agence : "Les gens ont quand même envie de se rencontrer. L'année de démarrage a été un peu compliquée, mais il faut toujours rester confiant car l'amour ne s'arrête pas avec le Covid. Et justement, ça met bien en lumière le fait qu'à deux, c'est mieux." Il envisage même, cette année, d'initier la partie événementielle qu'il avait prévu en 2020 et qui n'a pas pu se tenir en raison de la pandémie. "C'est-à-dire créer des événements entre célibataires, de l'agence et hors agence, pour créer du lien. Cela peut être des dîners, des balades ou des jeux, il y a plein de possibilités."

West Love se déplace chez ses clients

Ferdy Pogam s'est lancé le défi de proposer une alternative aux applications et sites de rencontres, nombreux sur internet. "Je me suis aperçu que malgré toutes ces nombreuses possibilités de rencontres avec le numérique, on ne se rencontre pas beaucoup. Ou quand c'est le cas, ce n'est pas forcément génial, c'est en tout cas ce que me disent mes clients", affirme-t-il. Le créateur de West Love n'a pas non plus voulu de bureau, il se déplace chez ses clients dans tout le département. "On fait un entretien d'une heure et demie à deux heures en fonction des gens. Je pose beaucoup de questions, sur l'histoire de la personne, sur son fonctionnement, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle souhaite comme relation et quel type de personne elle recherche. Le but c'est de ne pas la ramener sur les mêmes schémas que des anciennes histoires qui n'auraient pas marché", sourit-il.

Malgré toutes les possibilités de rencontres avec le numérique, on ne se rencontre finalement pas beaucoup

Avec le Covid, on ne se rencontre pas dans les bars, ni dans les restaurants depuis quelques mois, "mais on crée des points de rendez-vous avec des petites balades pour garder la distanciation et malgré tout se rencontrer". L'agence s'adresse à tous les âges. Les inscrits ont pour l'instant entre 28 et 73 ans. Et déjà une belle histoire grâce à West Love : un couple de trentenaire depuis la fin de l'été.

Pour plus de renseignements, Ferdy Pogam est joignable au 06.72.46.36.68 et sur la page Facebook de l'agence.