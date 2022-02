La Nouvelle-éco : dans le Morbihan, le parc animalier de Branféré est aussi une entreprise

Au Guerno, près de la Roche-Bernard, dans le Morbihan, le parc animalier de Branféré rouvre ses portes samedi 5 février après 2 mois et demi d'arrêt. Branféré, ce sont 1500 animaux pour petits et grands sur 45 hectares, mais c'est aussi une entreprise où travaillent 85 personnes en CDI.

Le parc animalier de Branféré, situé au Guerno, près de la Roche-Bernard (Morbihan) rouvre ses portes samedi 5 février après 2 mois et demi d'arrêt. "C'est le troisième site le plus visité de Bretagne et le premier du Morbihan" explique son directeur général Frédéric Jayot "on emploie 85 personnes à l'année en CDI et nous sommes autour de 170 avec des CDD pendant les mois d'été de forte fréquentation". En 2019, le parc a accueilli plus de 300.000 visiteurs. En 2021, malgré les mois d'arrêt durant le confinement, Branféré a fait 260.000 entrées. Au parc, on trouve de multiples métiers comme soigneurs, vétérinaires, personnels d'accueil et de restauration, animateurs, éducateurs ou communication. Grâce aux aides de l'Etat, le parc a pu surmonter au mieux les pertes subies lors des fermetures liées à la crise sanitaire.

Deux nouveautés

Au printemps prochain, le parc va accueillir de nouveaux pensionnaires, les okapis et les casoars. "Les deux bâtiments animaliers sont en cours de finalisation et l'agencement des enclos extérieurs devrait débuter rapidement " précise la direction du parc dans un communiqué. Au parc, on peut toujours vivre plusieurs expériences comme la journée dans la peau d'un soigneur ou un week-end proche des animaux en formule famille.

Le bâtiment des okapis en construction au parc de Branféré - DR

