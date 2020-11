La nouvelle éco : Morbihan, les ostréiculteurs dans l'incertitude à l'approche des fêtes de fin d'année

Tifenn Yvon, installée avec son mari Jean Noël à Locoal Mendon, dans le pays d'Auray, explique simplement la situation : "On travaille comme si". Elle annonce pourtant que 20 tonnes d'huitres n'ont pas encore trouvé preneur. D'abord parce que trouver des commandes en ce moment est compliqué. Ensuite, 3 rendez vous annuels auxquels le couple participe en cette fin d'année ont été annulés : les foires de Dunkerque et Marcq en Bareul dans le Nord et celle de Niewspoort, en Belgique. Cela représente 10 tonnes invendues.

Malgré la baisse des ventes l'activité est soutenue dans l'exploitation : il faut remettre les huitres à l'eau dans la rivière où elles seront mieux qu'en bassin © Radio France - François Rivaud

Il y a aussi 10 autres tonnes qui n'ont pas trouvé preneur via les groupements d'achats, le réseau habituel de vente de Tifenn et Jean Noël Yvon. Tifenn Yvon se dit inquiète pour certaines entreprises, celles qui ont été reprises ou viennent de démarrer récemment. "C'est un métier de passion, de savoir faire et de transmission", ajoute Tifenn Yvon. "Si on perd ça, on perd gros".

L'espoir ce sont les consommateurs.

Tyfenn Yvon ne fait pas de pari sur l'avenir proche. "Il va falloir qu'on s'adapte s'il y a déconfinement en décembre. On espère que le consommateur aura quand même goût à la fête malgré cette situation sanitaire difficile". La productrice de Locoal Mendon n'oublie pas d'ajouter, comme un clin d'oeil : "Et n'oublions pas que les huitres sont bonnes pour la santé. C'est un des aliments les plus riches en zinc. C'est un trésor de bienfaits !".